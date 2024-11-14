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Mike Tyson dikkat: 3 yıl önce Evander Holyfield'ın başına gelmişti

Boks efsanelerinin son düelloları için ringe dönmesi alışılmışın dışında kabul edilmiyor. Fakat seneler önce Evander Holyfield tekrar ringe döndüğünde işler planladığı gibi gitmemişti. Aynı senaryo Mike Tyson için de geçerli mi? Çapraz boks gösterilerinin artması spor dünyasında giderek büyüyen bir trend haline geldi. Mike Tyson ve Jake Paul karşılaşması da merakla bekleniyor. İşte habere ilişkin detaylar...

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Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 13:53 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 13:53
Mike Tyson dikkat: 3 yıl önce Evander Holyfield’ın başına gelmişti

Mike Tyson boks dünyasında bir efsane olarak tanınıyor. Popüler sporcu Cuma günü profesyonel kurallarla ringe çıkacak ve rakibi kendisinden 31 yaş küçük olan Jake Paul olacak. Bu düello Tyson'ın 19 yıl aradan sonra ilk boks karşılaşması olacak. Öte yandan eski boks efsanelerinin ringe dönüşü her zaman olumlu sonuçlanmıyor. İlerleyen günlerde gerçekleşecek maç için tahminler ve endişeler sürüyor.

Mike Tyson dikkat: 3 yıl önce Evander Holyfield’ın başına gelmişti

Eski boks efsanelerinin dönüşü her zaman olumlu sonuçlanmıyor

Tyson boksun "kötü adamı" olarak tanınırken gösteri maçları geleneği de son yıllarda artmaya başladı. Floyd Mayweather ve Manny Pacquiao gibi büyük isimler ringde "son bir kez" dövüşerek bu tür etkinliklerden büyük kazançlar sağladılar.

Ricky Hatton ve Marco Antonio Barrera gibi diğer boks efsaneleri de geri dönüp ringe çıktılar. Tyson'ın bu geri dönüşü birçok kişi için heyecan verici olsa da geçmişteki boks efsanelerinin geri dönüşü her zaman olumlu sonuçlanmıyor. Örneğin Evander Holyfield'ın 2021'deki geri dönüşü pek çok boks tutkununu hayal kırıklığına uğrattı.

Mike Tyson dikkat: 3 yıl önce Evander Holyfield’ın başına gelmişti

Holyfield ilk raundda ciddi darbeler almıştı

Holyfield, Tyson'ın ringdeki en büyük rakiplerinden biriydi ve ikilinin 1997'deki ünlü "kulak ısırma" olayı hala hafızalardan silinmedi. Ancak Holyfield'ın 2021'deki gösteri maçında o eski kuvvetinden eser yoktu. Vitor Belfort karşısında dövüşmeye hazırlanan Holyfield ilk raundda ciddi darbeler aldı ve hakem tarafından maçı durdurmak zorunda kalındı.

Bu durum yaşlarının ilerlemesi ve hazırlıksızlıkları nedeniyle eski boksörlerin ringdeki performanslarının ne kadar zayıflayabileceğini gösterdi. Tyson'ın bu durumu göz önünde bulundurularak geri dönüşünün nasıl sonuçlanacağı şüpheyle bekleniyor.

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