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Narin'in cesedini dereye gömen Nevzat Bahtiyar, jet üssünün kamerasına takıldı!

Narin hunharca katledildi. Devlet cinayeti çözmek için tüm imkanlarını seferber etti. Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü’nün kameraları da saniye saniye incelendi. Görüntüleri izleyen ekipler olay günü Narin’in bulunduğu derenin yanındaki kırmızı araçtan şüphelendi. Otomobilin Nevzat Bahtiyar’a ait olduğu belirlendi. Gözaltına alınan zanlı suç ortaklığını itiraf etti...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 12 Eylül 2024
Narin’in cesedini dereye gömen Nevzat Bahtiyar, jet üssünün kamerasına takıldı!

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Türkiye, 19 Ağustos'tan beri Narin'den iyi bir haber gelmesini bekledi. Ancak ne yazık ki Narin Güran'ın öldürülüp Eğertutmaz Deresi'ne atıldığı belirlendi. Cesedin bulunmasının ardından Jandarma ekipleri dereyi gören 8. Ana Jet Üstü Komutanlığı'nın çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan çalışmalarda Narin Güran'ın kaybolduğu gün Eğertutmaz Deresi civarında 50 dakika sabit kalan kırmızı otomobil dikkatleri üzerine çekti. İncelenen kamera kayıtlarında otomobilin dere civarında 15.40 ile 16.30 saatleri arasında sabit kalması üzerine ekipler harekete geçti.

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KARDEŞİ PARAYI YALANLADI!
Plaka Tanıma Sistemi incelemesinde otomobilin daha önce bilgi amaçlı ifadeye gelen Nevzat Bahtiyar'a ait olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Bahtiyar, sorgusunda suçunu itiraf etti. Bu arada itirafçı Nevzat Bahtiyar'la ilgili ilginç bilgiler elde edildi. Bahtiyar, amca Salim Güran'ın cesedi taşımak için 200 bin TL teklif ettiğini belirtti. İtirafçının kardeşi ise "Ağabeyimin paraya ihtiyacı yok ayda 300 bin TL'den fazla kazanıyor" dedi.

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İNSANDA TİTREME OLMAZ MI!
Operasyon sonrası gözaltına alınmayan isimlerden birinin de Narin'in amcası Erhan Güran olduğu belirtildi. Güran da itirafçı Bahtiyar ile arasındaki konuşmayı anlatarak şunları söyledi: Nevzat Bahtiyar bizimle aramalara katıldı. Böyle vicdansız bir insanda titreme olmaz mı? 8 kardeşim, oğlum ve yeğenlerim gözaltında. Onlar için daha karakol kapısına gitmedim. Devletimiz ortaya çıkardığı zaman kim olursa olsun, gözümün nuru olsun bu cezayı çekecek. Onu toprak bile kabul etmeyecek."

İKİNCİ TANIK ORTAYA ÇIKTI
Soruşturma tüm hızıyla devam ederken ikinci bir tanık olduğu belirlendi. Amca Salim Güran, jandarmadaki ifadesinde Narin'in kaybolduğu gün 18:50'de tarlada olduğunu iddia etmişti. Ancak tanık Mehmet Şevket Kaya, amcayı 18:30- 19:00 saatlerinde çocuğun evinin orada gördüğünü söyledi.

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GECE BOYU ÇAPRAZ SORGU
Gözaltında olan 22 kişinin sorgusuna ise devam edildi. Aralarında anne Yüksel Güran ile baba Arif Güran'ın da bulunduğu zanlıların çapraz sorguya alındığı kaydedildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan köy imamı R.K.'nın serbest bırakıldığı belirtildi.

EN SON DERENİN YANINDA GÖRÜNTÜLENDİ!
Jandarma, 8 Eylül, saat 06.00'da, Eğertutmaz deresinde Narin'in cesedine ulaştı. Üzerinde 3 adet, 40-50 cm. çaplarında kaya parçaları vardı. Bunun üzerine dereyi gören 8. Ana Jet Üstü Komutanlığı'nın güvenlik kamerasına bakıldı.

Kırmızı bir arabanın, 15.40 ile 16.30 arasında sabit kaldığı anlaşıldı. Plaka saptandı. Ve Nevzat Bahtiyar'ın kapısı çalındı. Sorgulanan zanlı, her şeyi anlattı. Ama bazı soruları cevapsız bıraktı. Şüphelileri korumaya çalıştığı izlenimi uyandırdı.

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NARİN YASAK İLİŞKİ KURBANI MI
Narin'i dereye gömen cani Bahtiyar'ın, yeni ifadesi ortaya çıktı. Tutuklu zanlının "Salim Güran'ın Narin annesi ve kendi amcasının eşi ile ilişki yaşadığı konuşuluyordu. Güran, bu kadınlardan biriyle yaşadığı cinsel ilişkiyi gördüğü için Narin'i öldürmüş olabilir" dediği öğrenildi.

İŞTE GÖZALTI LİSTESİ:
Baba Arif Güran (44), anne Yüksel Güran (44), kolu ısırılan ağabey E.G. (18). 6 amca Ö.F.G (29), B.G. (37), F.G. (42), K.G. (31), M.G. (40),
H.İ.G. amca oğlu U.G. (24), amca oğlu O.G. (23), amca kızı M.G. (15), amca kızı B.G. (19), kuzeni M.K. (23), kuzeninin oğlu D.G. (22). yengesi M.G. (46), yengesi M.G. (39), halası A.K. (40), enişte M.Ş., Salim Güran'ın işçisi M.S. (40), işçinin oğlu R.A. (15), Salim Güran'ın işçisi Ö.Y.

72 DAKİKALIK SIR GÖRÜŞME
Narin'in cinayetindeki kilit isim amca Salim Güran'dı. Ekipler Güran'ın HTS kayıtlarını mercek altına aldı. Güran'ın Narin'in kaybolduğu gün 1 saat 12 dakika içinde Antalya'daki bir kişiyi 5 kez aradığı saptandı. Ekipler söz konusu kişiyi araştırmaya başladı. Bu arada aynı zamanda Tavşantepe Muhtarı olan Salim Güran görevinden uzaklaştırıldı.

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KUZENE BAK!
Küçük Narin ölü bulundu. Bir numaralı şüpheli ise ailesi oldu. Amca Salim Güran'ın sorgusu sürerken oğlu lüks araçlarla turluyordu. Katil Salim Güran ifadesinde Facebook ve TikTok hesabının olduğunu belirtip "Telefonumda oğlum Devran'ın adına kayıtlı Instagram hesabım da var" diye
konuşmuştu. Devran Güran'ın Instagram hesabı ise gösterişli paylaşımlarla doluydu. Güran'ın özellikle çeşitli lüks arabalarla sık sık fotoğraf çektirdiği görülürken aileyle ilgili yeni iddialar da gündem oldu. Buna göre Güran Ailesi'nin Diyarbakır ve İstanbul'da çok sayıda oto galerisi bulunuyordu.

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BAKANLAR ZİYARET ETTİ
Dünyalar güzeli Narin, Tavşantepe Köyü'nde toprağa verildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş dün Diyarbakır'a gitti. Narin'in kabrini ziyaret etti.

HAVİN'E NE OLDU!
Tutuklu olmayan tek amca Erhan Güran, "Narin'in ablası, 2019'da vefat etti. Doğuştan engelliydi boynundan altı tamamen felçti ve yatalaktı o süreçte de hastanede yattı. Yoğun bakımda öldü. Merdivenden düşmedi" dedi. Ancak Narin'in kabri başında gözyaşı döken akraba kadının "Havin'ime de böyle kıydılar" sözleri şoke etti.

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MESAJLAR BİZDE YOK
Soruşturmada, aile bireylerinin silinen WhatsApp mesajlarının talep edildiği Meta şirketinden açıklama yapıldı: Bu veriler hiçbir şartta depolanmıyor, elimizde yok.
HÜSEYİN KAÇAR-HALİT TURAN

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