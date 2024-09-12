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Narin Güran'ı gömen itirafçı nasıl yakalandı? Kamera görüntüsü ele verdi! Yüksel Güran ve Salim Güran'ın ilişkisi mi var? Şoke eden ifade

Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedini bir dereye gömen itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın, bölgedeki askeri üssün güvenlik kameraları tarafından aracının tespit edilmesi sonucunda yakalandığı ortaya çıktı. Öte yandan Bahtiyar ifadesinde, katil zanlısı amca Salim Güran ve Narin'in annesi Yüksel Güran ilgili şok iddialarda bulundu.

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Giriş Tarihi 12 Eylül 2024, 07:02 Güncelleme Tarihi 12 Eylül 2024, 07:46
Narin Güran’ı gömen itirafçı nasıl yakalandı? Kamera görüntüsü ele verdi! Yüksel Güran ve Salim Güran’ın ilişkisi mi var? Şoke eden ifade

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kırsal Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos' tan beri kayıp olan Narin Güran'ın cesedine köyüne yaklaşık 2 km uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içerisinde bulundu.

İşte Narin'in öldürüldüğü yer!

Nevzat Bahtiyar'a ait aracın görüntüsü.Nevzat Bahtiyar'a ait aracın görüntüsü.

ASKERİ ÜS KAMERASI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI
Tüm Türkiye'de infial yaratan Narin Güran cinayetinde küçük kızın cesedini dereye atan Nevzat Bahtiyar'ın, olay günü aracıyla bölgeye gittiğine ilişkin tespitin yakındaki Diyarbakır 8. Ana JetÜssü'nün güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerle yapıldığı ortaya çıktı.

KIRMIZI OTOMOBİL ELE VERDİ
Cesedin bulunmasının ardından Jandarma ekipleri dereyi gören 8. Ana Jet Üstü Komutanlığı'nın çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini saniye saniye inceledi.

Yapılan çalışmalarda Narin Güran'ın kaybolduğu gün Eğertutmaz Deresi civarında yaklaşık 50 dakika bekleyen kırmızı otomobil dikkatleri çekti. İncelenen kamera kayıtlarında 15.40 ile 16.30 saatleri arasında otomobilin dere kenarında beklediği tespit edildi. Yapılan plaka tanıma sistemi incelemelerinde otomobilin daha önce bilgi amaçlı ifadeye gelen Nevzat Bahtiyar'a ait olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Bahtiyar, sorgusunda suçunu itiraf etti.

8 yaşındaki Narin Güran8 yaşındaki Narin Güran

KİMLERİ KORUYOR?
Jandarma ekipleri, evinde gittikleri şüphelinin her şeyi itiraf etmesi ile soruşturmada büyük bir aşama kaydetti. Bu arada Sulh Ceza Hakimliği'nin Bahtiyar'ı tutuklama gerekçesinde, "Şüpheli Nevzat Bahtiyar'ın şüpheli Salim Güran'ın kendisine teslim ettiği maktul Narin Güran'a ait cesedi çuvala koyarak dere kenarına gömdüğünü ikrar etmesine karşın bir kısım soruları cevapsız veya muğlak bırakması sebebiyle birtakım şüphelileri korumaya çalıştığı izlenimi uyandırdığı" kaydedildi.

Nevzat BahtiyarNevzat Bahtiyar

Narin cinayetinin üzerindeki sır perdesi önemli ölçüde aralanırken, çapraz sorguya alınan Narin'in annesi Yüksel ile babası Arif Güran'ın da bulunduğu ağabeyleri ile amca, hala ve yengesinden oluşan şüpheli 22 kişinin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Salim Güran.Salim Güran.

Gözaltındayken Narin'in cesedini dere kenarına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar, amca Salim Güran'ın tutuklu olduğu Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.

CİNAYETİN SEBEBİ YASAK AŞK MI?
İtirafçı Nevzat Bahtiyar ifadesinde, katil zanlısı amca Salim Güran'la ilgili şok iddialarda bulundu.

İddiaya göre, Salim Güran'ın neden Narin Güran'ı öldürdüğünü bilmediğini öne süren zanlının, "Salim Güran'ın Narin'in annesi Yüksel Güran ve kendi amcasının eşi olan M.G. ile ilişkilerinin olduğu konuşuluyordu. Ancak bu hususta kimsenin ifade vereceğini düşünmüyorum. Salim Güran'ın bu iki kadından biriyle yaşadığı cinsel ilişkiyi Narin Güran'ın görmesi üzerine Narin'in bu hususu anlatmasıyla toplum arasında dışlanacağı, itibarsızlaşacağı ve Güran ailesi içerisinde problemler yaşanacağından dolayı Narin'i öldürmek istemiş olabileceğini düşünüyorum. Ancak ben kendi gözlerimle Salim Güran'ın bu iki kadınla ilişki yaşadığını görmedim" dediği öğrenildi.

Bu arada soruşturma kapsamında, gözaltına alınan köy imamı R.K., ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ayrıca Narin'in katil zanlısı olduğu iddiasıyla tutuklanan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı olan amca Salim Güran, Bağlar İlçe Kaymakamlığı'nca muhtarlık görevinden alındı.

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