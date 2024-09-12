Narin Güran’ı gömen itirafçı nasıl yakalandı? Kamera görüntüsü ele verdi! Yüksel Güran ve Salim Güran’ın ilişkisi mi var? Şoke eden ifade

8 yaşındaki Narin Güran KİMLERİ KORUYOR?

Jandarma ekipleri, evinde gittikleri şüphelinin her şeyi itiraf etmesi ile soruşturmada büyük bir aşama kaydetti. Bu arada Sulh Ceza Hakimliği'nin Bahtiyar'ı tutuklama gerekçesinde, "Şüpheli Nevzat Bahtiyar'ın şüpheli Salim Güran'ın kendisine teslim ettiği maktul Narin Güran'a ait cesedi çuvala koyarak dere kenarına gömdüğünü ikrar etmesine karşın bir kısım soruları cevapsız veya muğlak bırakması sebebiyle birtakım şüphelileri korumaya çalıştığı izlenimi uyandırdığı" kaydedildi.

Nevzat Bahtiyar Narin cinayetinin üzerindeki sır perdesi önemli ölçüde aralanırken, çapraz sorguya alınan Narin'in annesi Yüksel ile babası Arif Güran'ın da bulunduğu ağabeyleri ile amca, hala ve yengesinden oluşan şüpheli 22 kişinin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Salim Güran. Gözaltındayken Narin'in cesedini dere kenarına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar, amca Salim Güran'ın tutuklu olduğu Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu. CİNAYETİN SEBEBİ YASAK AŞK MI?

İtirafçı Nevzat Bahtiyar ifadesinde, katil zanlısı amca Salim Güran'la ilgili şok iddialarda bulundu. İddiaya göre, Salim Güran'ın neden Narin Güran'ı öldürdüğünü bilmediğini öne süren zanlının, "Salim Güran'ın Narin'in annesi Yüksel Güran ve kendi amcasının eşi olan M.G. ile ilişkilerinin olduğu konuşuluyordu. Ancak bu hususta kimsenin ifade vereceğini düşünmüyorum. Salim Güran'ın bu iki kadından biriyle yaşadığı cinsel ilişkiyi Narin Güran'ın görmesi üzerine Narin'in bu hususu anlatmasıyla toplum arasında dışlanacağı, itibarsızlaşacağı ve Güran ailesi içerisinde problemler yaşanacağından dolayı Narin'i öldürmek istemiş olabileceğini düşünüyorum. Ancak ben kendi gözlerimle Salim Güran'ın bu iki kadınla ilişki yaşadığını görmedim" dediği öğrenildi.