Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "26 kişinin şüpheli, 241 kişinin tanık olarak olmak üzere toplam 267 kişinin ifadesi bugüne kadar alınmıştır. Narin kızımızın amcası Salim Güran 2 Eylül'de, komşusu Nevzat Bahtiyar ise 10 Eylül'de tutuklanmıştır. 22 şüpheli halen gözaltında olup, yarın Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edileceklerdir." dedi.



Bakan Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın kabrini ziyaret ettikten sonra Valiliğe geçerek, Vali Murat Zorluoğlu ile görüştü.

Bakan Tunç, beraberinde Bakanlar Göktaş ve Yerlikaya ile Valilik Toplantı Salonu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, çok kederli olduklarını belirterek, canice bir cinayete kurban giden, 85 milyonu, milleti topyekün hüzne boğan, yürekleri yakan Narin'in yasını paylaşmak, ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmaya dair bilgilendirme yapmak için Diyarbakır'a geldiklerini söyledi.

İçişleri Bakanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, AK Parti Genel Başkan yardımcıları ve milletvekilleri ile kente geldiklerini ifade eden Tunç, ilk olarak Narin'in mezarını ziyaret ettiklerini, ona dua ettiklerini anımsattı.