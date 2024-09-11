Narin’i kim öldürdü? Narin Güran’ın gözaltına alınmayan tek amcası ve itirafçının eşi A Haber’e konuştu!

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ı kim öldürdü? Tüm Türkiye bu sorunun cevabını arıyor.

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Narin'in katilleri aranırken, gözaltına alınmayan tek amca ve itirafçının eşi A Haber'e flaş açıklamalarda bulundu. Gözaltına alınmayan tek amca ne anlattı?

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A Haber muhabiri Sinan Yılmaz'ın "Eşiniz Nevzat Bahtiyar ifadesinde 'Narin'in cesedini eve götürdüm, çuvala koydum' dedi. Siz o gün eşinizi gördünüz mü?" sorusunu "Öyle bir şey yok" diyerek yanıtladı.