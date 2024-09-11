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Narin'i kim öldürdü? Narin Güran'ın gözaltına alınmayan tek amcası ve itirafçının eşi A Haber'e konuştu!

Son dakika haberleri... Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Tüm Türkiye Narin'i kimin öldürdüğünü merak ederken gözaltına alınmayan tek amca ve itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın eşi A Haber'e flaş açıklamalarda bulundu. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın eşi A Haber muhabiri Sinan Yılmaz ile görüşmesinde "Salim'in üvey annesi evime geldi ve Salim tutuklandı kocanda tutuklanacak diyerek Arif Güran'ın evine gitti." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 11 Eylül 2024, 21:02 Güncelleme Tarihi 11 Eylül 2024, 22:19
Narin’i kim öldürdü? Narin Güran’ın gözaltına alınmayan tek amcası ve itirafçının eşi A Haber’e konuştu!

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Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ı kim öldürdü? Tüm Türkiye bu sorunun cevabını arıyor.

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Narin'in katilleri aranırken, gözaltına alınmayan tek amca ve itirafçının eşi A Haber'e flaş açıklamalarda bulundu. Gözaltına alınmayan tek amca ne anlattı?

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A Haber muhabiri Sinan Yılmaz'ın "Eşiniz Nevzat Bahtiyar ifadesinde 'Narin'in cesedini eve götürdüm, çuvala koydum' dedi. Siz o gün eşinizi gördünüz mü?" sorusunu "Öyle bir şey yok" diyerek yanıtladı.

İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın eşi:

"Salim Güran'ın üvey annesi Süheyla Özkan cesedin bulunduğu gün evimize geldi. Bize 'Salim tutuklandı Nevzat da tutuklanacak' dedi. Yemek yedi evden çıktı Arif Güran'ın evine gitti. Sonrasında Salim Güran'ın kardeşi Barış Güran gece saat 11'de jandarmayla evimize gelerek eşim Nevzat Bahtiyar'ı yakaladı."

Narin'in tutuklu olmayan amcası;
"Narin'in ablası yatalaktı. Yoğun bakımda hayatını kaybetti."

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