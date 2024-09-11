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Narin Güran'ın ailesi mercek altında! Lüks araçlar, dikkat çeken paylaşımlar... Baban katil sözlerinin ardından apar topar kapattı

8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilişi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Narin'in cinayetine ilişkin her gün yeni bir detay ortaya çıkarken, olaya ilişkin gizem ise aydınlatılmayı bekliyor. Bu süreçte ise tüm Türkiye'nin gözü aile üyelerinin üzerine çevrilmiş durumda. Aralarında anne, baba ve kardeşlerin de olduğu toplam 23 kişinin sorgusu sürerken, küçük Narin'in cansız bedeni dışarıdaki tek yakını olan abi Baran Güran'a teslim edilmişti. Cenazede elindeki gelinlikle görülen abi Güran'ın TikTok hesabı ve Salim Güran'ın oğlu Devran'ın hesapları kullanıcılar tarafından mercek altına alındı. İkilinin paylaşımlarındaki aşiret detayını ve lüks araçları görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

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Giriş Tarihi 11 Eylül 2024, 11:32 Güncelleme Tarihi11 Eylül 2024, 12:01
Narin Güran’ın ailesi mercek altında! Lüks araçlar, dikkat çeken paylaşımlar... Baban katil sözlerinin ardından apar topar kapattı 1

Türkiye, Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve geçtiğimiz günlerde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın katilini arıyor. Olayla ilgili olarak amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Narin Güran’ın ailesi mercek altında! Lüks araçlar, dikkat çeken paylaşımlar... Baban katil sözlerinin ardından apar topar kapattı 2

Ancak Narin'in ölümüne dair aydınlatılmayan noktalar varlığını korumaya devam ediyor. Türkiye, cinayetin aydınlatılması için Narin'in ağabeyi, annesi, babası ve en yakınlarının da içerisinde olduğun 23 kişinin sorgusundan çıkacak detaya odaklanmış durumda.

Narin Güran’ın ailesi mercek altında! Lüks araçlar, dikkat çeken paylaşımlar... Baban katil sözlerinin ardından apar topar kapattı 3

AĞABEYİNE TESLİM EDİLDİ

Savcılık kuvvetli şüphe nedeniyle ailenin cenazeye katılmasına bile izin vermezken, küçük Narin'in cansız bedeni dışarıdaki neredeyse tek yakını olan abi Baran Güran'a teslim edilmişti.

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