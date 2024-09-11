Narin Güran cinayeti çözüldü mü? Cesedin sarıldığı battaniye kime ait? Düğümü anne Güran’ın itirafları çözecek!

Soruşturma kapsamında tutuklanan amca Salim Güran’ın aracı.



BATTANİYE NEREDE?

Narin'i çuvala koyduktan sonra battaniyeye Güran'ın aracının ön koltuğuna koyduğunu söyleyen Bahtiyar, battaniyenin tek kişilik olduğunu, renklerini hatırlamadığını ifade etti.



Küçük Narin'in cansız bedeninin sarılı olduğu battaniyenin kime ait olduğu, nereye götürüldüğü ve hangi evden çıktığı hakkında çalışma başlatıldı.





BENZİN İSTASYONU ÇALIŞANI DOĞRULADI

Amca Salim Güran'ın sosyal medya hesabına yorum yapan bir benzin istasyonu çalışanının yazdıkları da Bahtiyar'ın ifadesini doğrulamıştı.



Adı Murat Çınar Çatalca olduğu öğrenilen bir kişi, yaptığı yorumda Narin'in kaybolduğu gün amcasının aracında battaniyeye sarılı ve baygın halde olduğunu yazmıştı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan amca Salim Güran’ın aracı. Murat Çınar Çatalca ayrıca, Narin'in kaybolduğu gün benzin istasyonunda duran amcanın marketten yalnızca ıslak mendil aldığını da belirtmişti.



"KAHVERENGİ BATTANİYEYE SARILIYDI"

Yine amca Salim Güran'ın sosyal medya hesabına bir benzin istasyonu çalışanı M.Ç.Ç., "Salim Güran Narin kaybolduktan 15-20 dakika sonra kendi aracıyla hızla köyden çıktı. Yakıtını da almıyor petrole giriyor ve yalnızca ıslak mendil alıyor. Bu muhtar Narin'in erkek kardeşi ile de görüşüyordu. Olay günü Narin ya baygın ya da Salim elleriyle boğmuş vaziyette yatıyor ön koltukta ve üstünde koyu kahverenginde bir battaniye vardı. Salim Güran olaydan 2 saat sonra köye karanlıkta dönüyor bu sefer sanki hiçbir şeyden habersiz gibi davranıp ne olmuş Narin'e diye ağlamış" demişti.

CİNAYETİN DÜĞÜMÜ ANNEDE 8 yaşındaki Narin'in öldürülmesinde senaryolar özellikle ailedeki "yasak ilişki" boyutunda da ele alınıyor. İddialardan biri Narin'in annesi Yüksem Güran ile tutuklu amca Salim Güran arasında bir "yasak ilişki" olduğu yönünde. Salim Güran'a Narin'in annesiyle arasında bir ilişki olup olmadığı da sorulmuş, Narin'in bu yasak ilişkiden olup olmadığı da sorulmuştu. Salim Güran ise, "ilişkim yok. Narin kardeşimin kızıdır" cevabıyla iddiayı yalanlamıştı. Bu senaryoda ise olayı çözecek detay anne ve amcanın silinen mesajları. Annenin başından beri çelişkili davranışı, soruşturma sürecindeki sessizliği cinayetin düğümünün anne ile çözülebileceği belirtiliyor.