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Narin Güran cinayetinde silinen mesajlarda yeni gelişme! Amca Salim Güran yeniden sorgulanacak: Gözaltındaki 22 kişi kim?

Narin Güran cinayetinin 1 numarası amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın silinen mesajları düğümü çözecek cinsten. A Haber, sır perdesini aralayacak yazışmalara ilişkin yeni detaya ulaştı. Öte yandan amca Salim Güran'ın yeniden sorguya alınacağı öğrenildi. Gözaltındaki aile üyelerinin hiçbir bilgi vermediği deyim yerindeyse "3 maymunu oynadığı" soruşturmaya bakan kaynaklar tarafından belirtiliyor. Peki, gözaltındaki 22 kişi kim? İşte kanlı cinayetten son detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Eylül 2024, 13:17 Güncelleme Tarihi 11 Eylül 2024, 14:21
Narin Güran cinayetinde silinen mesajlarda yeni gelişme! Amca Salim Güran yeniden sorgulanacak: Gözaltındaki 22 kişi kim?

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Türkiye 'Narin' bir evladını kaybetmenin hüznünü yaşıyor. 85 milyonun yüreğine kor ateş düşüren olay Diyarbakır Bağlar'daki Tavşantepe köyünde yaşandı.

Narin Güran cinayetinde silinen mesajlarda yeni gelişme!



Günlerdir köşe bucak aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi üzeri taşlarla gizlenmiş bir şekilde dere kenarında bulundu. Narin'in bacağının kopuk olduğu boğazında da boğma izleri olduğu tespit edildi.

Narin Güran ve amcası Salim GüranNarin Güran ve amcası Salim Güran

Talihsiz çocuk, dua ve ağıtlar eşliğinde toprağa verildi. Vahşi cinayette sır perdesi de aralanıyor.

AMCA - ANNE - AĞABEY DENKLEMİNDE YOĞUNLAŞAN ŞÜPHELER

Cinayet sonrası yapılan itiraf ve alınan ifadeler şüpheleri amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve Narin'in ağabeyi Enes Güran üzerinde yoğunlaştırdı.

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Cinayetin 1 numarası amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın silinen mesajları ise düğümü çözecek cinsten.

Ancak META'nın talebi reddettiği, WhatsApp'nın yazışmaları vermediği öğrenildi.

Salim GüranSalim Güran


AMCA YENİDEN SORGULANACAK

Öte yandan amca Salim Güran'ın yeniden sorguya alınacağı öğrenildi.

Gözaltındaki aile üyelerinin hiçbir bilgi vermediği deyim yerindeyse "3 maymunu oynadığı" soruşturmaya bakan kaynaklar tarafından belirtiliyor.

Narin Güran cinayetinde son detaylarNarin Güran cinayetinde son detaylar

Sabah Gazetesi Ankara İstihbarat Şefi Halit Turan, A Haber'de şu detayları aktardı:

"Amca Salim Güran'ın aracında Narin Güran'ın DNA'sı bulunduktan sonra telefonuna el konulmuştu. Diyarbakır'da yapılan ilk incelemede Salim Güran'ın cep telefonundaki WhatsApp yazışma kayıtlarının hepsini temizlediği ortaya çıkmıştı. Bu cep telefonu Jandarma'daki siber uzmanlar gelişmiş programlarla bu silinen mesajları ve WhatsApp içeriklerini geri getirmek için günlerdir hummalı bir çalışma yürütüyordu. Ancak yapılan çalışmalar netice vermedi. Salim Güran'ın çok özel bir programla yani internet tabanlı bir uygulama ile mesajların hepsini temizlediği ve cep telefonun veri tabanında yazışmalarla ilgili hiçbir ize rastlanmadı"

WHATSAPP YAZIŞMALARI VERMEDİ

Jandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı üzerinden WhatsApp'ın bağlı olduğu Meta'dan talep etti.

Ancak Meta yazışmaları vermeyi reddetti. Şu an amca Salim Güran'ın yazışmaları özel bir programla silmesi cinayetle ilgili bütün şüpheleri kendi üzerine çekmiş oldu.

Narin Güran cinayetinde son detaylarNarin Güran cinayetinde son detaylar

AMCA YENİDEN SORGULANACAK

İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın tutuklanmasının ardından yeni ifadesi ortaya çıktı ve amca Salim Güran'ın Narin'i öldürdüğünü söyledi. Bugün aile üyelerini ifadelerinin ardından daha önce tutuklanan amca Salim Güran adliyeye getirilecek ve bütün deliller ışığında yeniden sorgulanacak.

AİLE BİLGİ VERMEMEK İÇİN DİRENİYOR

Nevzat Bahtiyar'ın ifadesini A Haber olarak ilk biz ekrana getirdik. Soruşturmayı maddi deliller üzerinden Türkiye'ye duyurmak istiyoruz. Amca Salim Güran'ın bütün şüpheyi üzerine çekmesi ve tutuklanması bunun yanından aile bireylerinin gözaltına alınması aile için bir durum üzerinde duruluyor. Son öğrendiğimiz bilgilere göre aile yaşanan her neyse Narin'in öldürülmesine sebep olan her neyse bunun ortaya çıkmaması için üstün bir gayret gösteriyor. Hiç kimse soruşturma yapan birimlere bilgi vermiyor. Gizlenen sır neyse bunu saklamak için uğraşıyorlar.

Narin'in ölen ablası Tülin Güran dosyası da yeniden açıldı. Ancak şu anda soruşturma yapan birimler Narin Güran cinayetini aydınlatmak için odaklanmış durumda. Daha sonra ölen ablası ile ilgili çalışmalar yapılacak."



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