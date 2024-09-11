Narin Güran cinayetinde silinen mesajlarda yeni gelişme! Amca Salim Güran yeniden sorgulanacak: Gözaltındaki 22 kişi kim?

Narin Güran cinayetinde son detaylar
Sabah Gazetesi Ankara İstihbarat Şefi Halit Turan, A Haber'de şu detayları aktardı:
"Amca Salim Güran'ın aracında Narin Güran'ın DNA'sı bulunduktan sonra telefonuna el konulmuştu. Diyarbakır'da yapılan ilk incelemede Salim Güran'ın cep telefonundaki WhatsApp yazışma kayıtlarının hepsini temizlediği ortaya çıkmıştı. Bu cep telefonu Jandarma'daki siber uzmanlar gelişmiş programlarla bu silinen mesajları ve WhatsApp içeriklerini geri getirmek için günlerdir hummalı bir çalışma yürütüyordu. Ancak yapılan çalışmalar netice vermedi. Salim Güran'ın çok özel bir programla yani internet tabanlı bir uygulama ile mesajların hepsini temizlediği ve cep telefonun veri tabanında yazışmalarla ilgili hiçbir ize rastlanmadı"
WHATSAPP YAZIŞMALARI VERMEDİ
Jandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı üzerinden WhatsApp'ın bağlı olduğu Meta'dan talep etti.
Ancak Meta yazışmaları vermeyi reddetti. Şu an amca Salim Güran'ın yazışmaları özel bir programla silmesi cinayetle ilgili bütün şüpheleri kendi üzerine çekmiş oldu.
Narin Güran cinayetinde son detaylar
AMCA YENİDEN SORGULANACAK
İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın tutuklanmasının ardından yeni ifadesi ortaya çıktı ve amca Salim Güran'ın Narin'i öldürdüğünü söyledi. Bugün aile üyelerini ifadelerinin ardından daha önce tutuklanan amca Salim Güran adliyeye getirilecek ve bütün deliller ışığında yeniden sorgulanacak.
AİLE BİLGİ VERMEMEK İÇİN DİRENİYOR
Nevzat Bahtiyar'ın ifadesini A Haber olarak ilk biz ekrana getirdik. Soruşturmayı maddi deliller üzerinden Türkiye'ye duyurmak istiyoruz. Amca Salim Güran'ın bütün şüpheyi üzerine çekmesi ve tutuklanması bunun yanından aile bireylerinin gözaltına alınması aile için bir durum üzerinde duruluyor. Son öğrendiğimiz bilgilere göre aile yaşanan her neyse Narin'in öldürülmesine sebep olan her neyse bunun ortaya çıkmaması için üstün bir gayret gösteriyor. Hiç kimse soruşturma yapan birimlere bilgi vermiyor. Gizlenen sır neyse bunu saklamak için uğraşıyorlar.
Narin'in ölen ablası Tülin Güran dosyası da yeniden açıldı. Ancak şu anda soruşturma yapan birimler Narin Güran cinayetini aydınlatmak için odaklanmış durumda. Daha sonra ölen ablası ile ilgili çalışmalar yapılacak."