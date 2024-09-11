Narin Güran cinayetinde silinen mesajlarda yeni gelişme! Amca Salim Güran yeniden sorgulanacak: Gözaltındaki 22 kişi kim?

Narin Güran cinayetinde son detaylar



Sabah Gazetesi Ankara İstihbarat Şefi Halit Turan, A Haber'de şu detayları aktardı:



"Amca Salim Güran'ın aracında Narin Güran'ın DNA'sı bulunduktan sonra telefonuna el konulmuştu. Diyarbakır'da yapılan ilk incelemede Salim Güran'ın cep telefonundaki WhatsApp yazışma kayıtlarının hepsini temizlediği ortaya çıkmıştı. Bu cep telefonu Jandarma'daki siber uzmanlar gelişmiş programlarla bu silinen mesajları ve WhatsApp içeriklerini geri getirmek için günlerdir hummalı bir çalışma yürütüyordu. Ancak yapılan çalışmalar netice vermedi. Salim Güran'ın çok özel bir programla yani internet tabanlı bir uygulama ile mesajların hepsini temizlediği ve cep telefonun veri tabanında yazışmalarla ilgili hiçbir ize rastlanmadı"

WHATSAPP YAZIŞMALARI VERMEDİ

Jandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı üzerinden WhatsApp'ın bağlı olduğu Meta'dan talep etti.



Ancak Meta yazışmaları vermeyi reddetti. Şu an amca Salim Güran'ın yazışmaları özel bir programla silmesi cinayetle ilgili bütün şüpheleri kendi üzerine çekmiş oldu.