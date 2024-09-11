Dehşet veren olay! Adana’da kaybolan kişinin cesedi Konya’daki bir tarlada gömülü bulundu

Adana'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi, Konya'nın Ereğli ilçesindeki bir tarlada gömülü bulundu.

Adana'da yaşayan M.A'dan (61), mart ayında evinden çıktıktan sonra haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada M.A'nın gidebileceği yerler araştırıldı.