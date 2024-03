Tekasür suresi - Tekasür suresi okunuşu, Türkçe anlamı ve fazileti! Tekasür suresi kaç ayet?

👉Tekasür Suresinin Fazileti Nedir?

Tekasür suresi kabir hayatı için oldukça önemlidir. Kabir azabında yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmak için sure bol bol okunmalıdır. Tekasür suresinin faziletleri şöyledir:

• Baş ağrısı yaşayanlar sureyi okuduğunda ağrıları hafifler. Sürekli olarak baş ağrısı yaşayanlar namaz kılarken sureyi okumayı alışkanlık haline getirmelidir. Surede yer alan ifadeler şifalandırır. Kim baş ağrısı şikayeti yaşarsa Allah'a sure ile birlikte dua ettiğinde ağrıları hafifler. Aynı zamanda zihinsel yorgunluğu da iyileştirici etkilere sahiptir. Mental olarak kendini yorgun hissedenler sureyi okuduklarında yorgunlukları azalır.

• Maddi olarak zorluk yaşayanların hayatlarında bereket kapıları açılır. İş bulmada sıkıntı yaşayanlar sure sayesinde daha kolay iş bulabilir. Surenin faziletlerinden bir tanesi bereketli yaşamın olmasıdır. Aile içinde okunduğunda ailedeki bireyler daha ferah yaşar. Yaşam konforu artar. Ek gelir bekleyenler işlerinde ek gelir elde ederler. Maddi olarak sıkıntı yaşayanlar borçlarını daha kolay ödeme imkanı bulabilir. İş yaşamındaki kazançta da artma olur. Maddi sıkıntı yaşayanlar pes etmeden her gün Allah'a sure ile dua etmelidir. Namazlarda düzenli olarak Tekasür suresini okuyanlar bereketli bir döneme girer.



• Kötü gözlerden ve nazardan korunmak için etkilidir. Düşmanlardan korur. Düşmanların yapacakları zararları engeller. Tekasür suresi kötü niyetli insanların planlarını da engeller. Kötülüklerden korunmak ve yaşamda huzurlu olmak için sure okunmalıdır. Sure evden çıkmadan önce okunduğunda etkileri uzun süre devam eder. Gün boyu kötü insanlardan korunmak için surenin okunması alışkanlık haline getirilmelidir. İnsanların olumsuz enerjilerinden korunmak için de sure okunabilir.

• Sure yağmur yağdığı vakitlerde okunduğunda sevap kazandırır. Allah yağmur zamanı okunması halinde kullarına sevap verir.

• Sevap işlemek isteyenler sureyi bol bol okumalıdır. Yapılan iyiliklerle birlikte Allah'ın hikmetini kazanmak için sure etkilidir. Surede yer alan her kelime Yüce Allah ile aradaki bağın daha güçlü olmasına destek olur. İman kapılarını açar.

• Ahiret hayatının kolaylaşması ve güzelliklerle geçmesi için kulların ibadet edip dua etmesi gerekir. Ahiret hayatındaki zorluklardan korunmak için Tekasür suresinin okunması faydalıdır. Her gün düzenli olarak dua edenlerin kabir ve ahiret hayatı güzelleşir. Allah kendisine iman edenlerin yanında yer alır. Kabir azabından Allah'a sığınmak isteyenler surenin faziletlerinden faydalanabilir.

• Allah kendisine ibadet edelerin yanında olur. Onun sevgisini kazanmak için sure okunabilir. Surenin faziletleri arasında Allah'ın memnun olması gelir. Yaradanın sevgisini kazanmak için bir yandan ibadetler yapılmalı diğer yandan da dua edilmelidir. Tekasür suresini okuyanlar Allah sevgisi kazanır. Allah her zaman yanlarında yer alır. Dilek kapıları açılır. Kalbi temiz olup Allah'a iman edildiğinde dualar kabul olur.

• Kötü olaylardan korunmasını sağlar. Gece ve gündüz okunduğunda hayırlı insanlar ve durumlarla karşılaşılır. Allah kütlüklerden korumak için meleklerini yollar. Kullar melekler tarafından korunur. Okuyanlar iç huzura kavuşur ve Allah yanlarında yer alır.