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NEBE (AMME) SURESİ - Nebe Suresi Arapça Türkçe Okunuşu Ve Anlamı! Nebe Suresi Oku, Dinle Ve Türkçe Meali, Faziletleri

NEBE (AMME) SURESİ  - Amme Suresi, Kuran-ı Kerim'in 78. suresi olarak bilinir ve genellikle Nebe Suresi adıyla da anılır. Bu sure, ilk ayetinde geçen "Amme" kelimesinden adını alır. Bu kelime, "Haber verilen" veya "Sorulan" anlamına gelir ve surenin içeriğindeki önemli haberlere ve sorulara işaret eder. Amme Suresi, özellikle dini bayramlar ve mübarek gecelerde sıkça okunan, kıymeti yüksek bir metindir. Kuran'ın derin manalarını anlamak için Arapça öğrenmek büyük önem taşır; ancak Arapça bilgisi olmayanlar için Türkçe meali ile de surenin mesajına ulaşmak mümkündür.

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Giriş Tarihi 09 Mayıs 2022, 08:09 Güncelleme 02 Mart 2024, 19:35
NEBE AMME SURESİ - Nebe Suresi Arapça Türkçe Okunuşu Ve Anlamı! Nebe Suresi Oku, Dinle Ve Türkçe Meali, Faziletleri

NEBE (AMME) SURESİ - Türkçe Okunuşu Ve Anlamı olabildiğince merak ediliyor. Amme suresi Nebe adıyla da bilinir. Amme suresi, Kuran-ı Kerim'de tespit edilen ve kutsal ve özel dini zamanlarda sıkça okunan bir suredir. Amme suresi, ismini surenin başlangıç sözcüğü olan Amme sözcüğünden aldığından dolayı bu isimle anılmaya başlamıştır. Amme Suresi Arapça ya da Türkçe olarak okunabilir. Kuran'ı daha iyi kavrayabilmek amacıyla Arapça öğrenmek gerekir, ama Arapça bilmiyorsanız Türkçe olarak da sureyi okuyabilirsiniz.

Amme Suresi Arapça Okunuşu

Amme suresinin Arapça okunuşu şu şekildedir:

Bismillahirrahmanirrahiym

1. Amme yetesaelune.

2. Aninnebeil'azıymi.

3. Elleziy hum fiyhi muhtelifune.

4. Kella seya'lemune.

5. Sümme kella seya'lemune.

6. Elem nec'alil'arda mihaden.

7. Velcibale evtaden.

8. Ve halaknakum ezvacen.

9. Ve ce'alna nevmekum subaten.

10. Ve ce'alnelleyle libasen.

11. Ve ce'alnennehare me'aşen.

12. Ve beneyna fevkakum seb'an şidaden.

13. Ve ce'alna siracen vehhacen.

14. Ve enzelna minelmu'sırati maen seccacen.

15. Linuhrice bihi habben ve nebaten.

16. Ve cennatin elfafen.

17. İnne yevmelfasli kane miykaten.

18. Yevme yunfehu fiyssuri fete'tune efvacen.

19. Ve futihatissemau fekanet ebvaben.

20. Ve suyyiretilcibalu fekanet seraben.

21. İnne cehenneme kanet mirsaden

22. Littağıyne meaben.

23. Labisiyne fiyha ahkaben.

24. La yezukune fiyha berden ve la şeraben.

25. İlla hamiymen ve ğassakan.

26. Cezaen vifakan.

27. İnnehum kanu la yercune hısaben.

28. Ve kezzebu biayatina kizzaben.

29. Ve kulle şey'in ahsaynahü kitaben.

30. Fezuku felen neziydekum illa 'azaben.

31. İnne lilmuttekıyne mefazen.

32. Hadaika ve a'naben.

33. Ve keva'ıbe etraben.

34. Ve ke'sen dihakan.

35. La yesme'une fiyha lağven ve la kizzaben.

36. Cezaen min rabbike 'ataen hısaben.

37. Rabbissemavati vel'ardı ve ma beynehumerrahmani la yemlikune minhu hıtaben.

38. Yevme yekumurruhu velmelaiketu saffen la yetekellemune illa men ezine lehurrahmanu ve kale savaben.

39. Zalikelyevmulhakku femen şaettehaze ila rabbihi meaben.

40. İnna enzernakum 'azaben kariyben yevme yenzurulmer'u ma kaddemet yedahu ve yekululkafiru ya leyteniy kuntu turaben.

NEBE (AMME) SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU -1

NEBE (AMME) SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU -2

Amme Suresi Türkçe Meali

Surenin anlamını öğrenmek için Amme Suresi Arapça okunuş yerine Türkçe'yi de tercih edebilirsiniz. Amme suresinin Türkçe meali şu şekildedir:
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Birbirlerine neyi soruyorlar?

2,3. Üzerinde anlaşmazlığa düştükleri büyük haberi (mi)?

4. Hayır, ileride bilecekler.

5. Yine hayır; ileride bilecekler.

6,7. Biz, yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı?

8. Sizleri (erkekli-dişili) eşler hâlinde yarattık.

9. Uykunuzu bir dinlenme (sebebi) kıldık.

10. Geceyi (sizi örten) bir elbise yaptık.

11. Gündüzü de geçimi temin zamanı kıldık.

12. Üstünüze yedi sağlam gök bina ettik.

13. Alev alev yanan aydınlatıcı ve ısıtıcı bir kandil yarattık.

14,15,16. Taneler, bitkiler, sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye yağmur yüklü yoğun bulutlardan şarıl şarıl yağmur yağdırdık.

17. Şüphesiz hüküm ve ayırma günü belirlenmiş bir vakittir.

18. Bu, sûra üfürüleceği gün gerçekleşir ve siz bölük bölük gelirsiniz.

19. Gök açılır ve kapı kapı olur.

20. Dağlar yürütülür, serap hâline gelir.

21,22,23. Şüphesiz cehennem, bir gözetleme yeridir; azgınlar için, içinde çağlar boyu kalacakları bir dönüş yeridir.

24. Orada ne bir serinlik ve ne de içecek bir şey tadacaklar!

25,26. Ancak, uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içecekler.

27. Çünkü onlar hesaba çekilmeyi ummuyorlardı.

28. Âyetlerimizi de alabildiğine yalanlamışlardı.

29. Biz ise, her şeyi bir kitapta (Levh-i Mahfuz'da) tamamiyle sayıp tespit ettik.

30. Kâfirlere şöyle denilir: "Şimdi tadın. Artık bundan sonra yalnızca azabınızı artıracağız."

31,32,33,34. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta, göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır.

35. Orada ne bir boş söz işitirler, ne de bir yalan.

36,37,38. Bunlar kendilerine; Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahmân'dan bir mükâfat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar, Ruh'un (Cebrail'in) ve meleklerin saf duracakları gün Allah'a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahmân'ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir.

39. İşte bu, hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar.

40. Şüphesiz biz sizi, kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkârcının, "Keşke toprak olaydım!" diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık.

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