Felak-Nas Suresi - Felak- Nas Suresi Arapça Türkçe Okunuşu Anlamı - Felak ve Nas Suresi Dinle

Ayet-el Kürsi, Felak ve Nas Sureleri ile birlikte okunduğunda, imanı olan herkes için adeta görünmez bir kalkan oluşturur. Kötülüklerin ve müsibetlerin tamamını uzaklaştırır. Ayet-el Kürsi'nin Türkçe harflerle yazılışı ve Türkçe meali şu şekildedir:

Ayet'el Kürsi duasının Türkçe meali şu şekildedir:

Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla.

Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.



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