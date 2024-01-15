Yine İETT vakası! Vatandaştan Ekrem İmamoğlu ve yönetimine salvo: "Halka bu eziyeti çektiriyorsunuz, lanet olsun"

"HALKA BU EZİYETİ ÇEKTİRİYORSUNUZ, LANET OLSUN"

O anları cep telefonuyla kaydeden vatandaş, Ekrem İmamoğlu ve İBB'ye "İETT otobüsü arızası nedeniyle yol kilit. Bu halka bu eziyeti çektiriyorsunuz. Lanet olsun" sözleriyle tepki gösterdi.

Sadece İETT değil, hemen hemen her gün metro ve metrobüslerin yürüyen merdivenleri, asansörleri arızalandı. Yaşlı, çocuklu, engelli vatandaşlar zor anlar yaşamaya devam ediyor.