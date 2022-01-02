İBB Sözcüsü Murat Ongun 'Fazilet durağı' itirafını unuttu! "Mahkeme kararı varsa istifa edeceğim"

CHP'li İBB Sözcüsü Murat Ongun 'Fazilet durağı' yalanını ortaya attığına ilişkin itirafını unuttu.
Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, CNN Türk yayınında, İBB ile ilgili açıklamalarda bulunmasının ardından İBB Sözcüsü Murat Ongun yayına bağlanmak istedi.
"YALANCILIĞI MAHKEME KARARIYLA TESCİLLENDİ"
Kendisinin bir siyasi olduğunu ve belediye sözcüsünün muhatabı olmadığını ifade eden Mehmet Tevfik Göksu, "O ismi geçen arkadaş mahkeme kararıyla Türkiye'de yalancılığı tescillenmiş bir arkadaş. Mahkeme kararıyla... Fazilet Durağı'nda yalancılığı mahkeme kararıyla tescillenmiş bir belediyenin çalışanıyla ilgili söyleyeceğim bir şey yok. Danışman arkadaşlarımız gerekli cevabı verir." ifadelerini kullandı.
ONGUN İTİRAFINI UNUTTU: İSTİFA EDECEĞİM
'Fazilet Durağı' konusunda yalan söylediğini katıldıı bir canlı yayında açıkça itiraf eden Murat Ongun yaptığı itirafı unutarak Göksu'nun sözleri üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Ongun, "Tevfik Göksu bu akşam CNN Türk'te "Murat Ongun mahkeme kararı ile yalancı ilan edilmiştir" dedi. Mahkeme kararı varsa ben istifa edeceğim, yoksa Tevfik Göksu'yu istifaya davet ediyor ve meydan okuyorum! (Danıştay kararı elimde, düşünerek hareket ediniz lütfen.)" iddiasında bulundu.
MURAT ONGUN İTİRAF ETMİŞTİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Fazilet durağından 47 kişinin bindiğine yönelik iddialarının hata olduğunu açıklamış ve "Bu bir hata mı? Evet. 'Bir duraktan bu kadar yolcu bindi' dememiz bana gelen veriye göre yanlış olmuş" demişti.
ONGUN: "'BİR DURAKTAN BU KADAR YOLCU BİNDİ' DEMEMİZ BANA GELEN VERİYE GÖRE YANLIŞ OLMUŞ"
Murat Ongun; "Savcılık takipsizlik kararı verdikten sonra bu arkadaşlar tekrar bu konuyu tekrar gündeme getirdi. 'Murat Ongun yalancı oldu, iftiracı oldu' falan filan. Ben savcı beyin takipsizlik kararını da dikkatlice okudum. 'Fazilet Parkı durağından 40 kusür kişi bindi mi? Binmedi mi? Efendim. Yok öyle bir şey, yok öyle bir şey' Bu bir hata mı? Evet. Bir duraktan bu kadar yolcu bindi dememiz bana gelen veriye göre yanlış olmuş."
İBB, BAŞSAVCILIĞIN TAKİPSİZLİK KARARINA İTİRAZ ETMEMİŞTİ
Ongun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı suç duyurusu hakkındaki takipsizlik kararına da itiraz etmeyeceğini açıkladı. Ongun, "Bu itirazın üzerine gitmememizin nedeni de o" ifadelerini kullanmıştı.