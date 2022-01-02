İBB Sözcüsü Murat Ongun 'Fazilet durağı' itirafını unuttu! "Mahkeme kararı varsa istifa edeceğim"

MURAT ONGUN İTİRAF ETMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Fazilet durağından 47 kişinin bindiğine yönelik iddialarının hata olduğunu açıklamış ve "Bu bir hata mı? Evet. 'Bir duraktan bu kadar yolcu bindi' dememiz bana gelen veriye göre yanlış olmuş" demişti.

ONGUN: "'BİR DURAKTAN BU KADAR YOLCU BİNDİ' DEMEMİZ BANA GELEN VERİYE GÖRE YANLIŞ OLMUŞ"

Murat Ongun; "Savcılık takipsizlik kararı verdikten sonra bu arkadaşlar tekrar bu konuyu tekrar gündeme getirdi. 'Murat Ongun yalancı oldu, iftiracı oldu' falan filan. Ben savcı beyin takipsizlik kararını da dikkatlice okudum. 'Fazilet Parkı durağından 40 kusür kişi bindi mi? Binmedi mi? Efendim. Yok öyle bir şey, yok öyle bir şey' Bu bir hata mı? Evet. Bir duraktan bu kadar yolcu bindi dememiz bana gelen veriye göre yanlış olmuş."

İBB, BAŞSAVCILIĞIN TAKİPSİZLİK KARARINA İTİRAZ ETMEMİŞTİ

Ongun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı suç duyurusu hakkındaki takipsizlik kararına da itiraz etmeyeceğini açıkladı. Ongun, "Bu itirazın üzerine gitmememizin nedeni de o" ifadelerini kullanmıştı.