CHP’li İBB’nin fonladığı İBB Haber’den skandal! AK Parti’ye bozuk olmayan bir özel halk otobüsünü bozukmuş gibi gösterdiği iftirası! Gerçek ortaya çıktı

İddia! Bozuk olmayan bir özel İETT otobüsünün şoförü ile AK Parti anlaştı. Reklam için set kuruldu ve otobüsün görev alanı olmayan bir yerde bozuk havası verilerek çekim yapıldı. Otobüs şoförünün ruhsatı kalıcı olarak iptal edildi.

Şaka gibi ülkeyiz. Çöp dağları da hazırlayın lütfen. Bu yetmez. AK Parti'nin, İstanbul'da bozuk olmayan bir özel halk otobüsünü şoförle anlaşıp bozukmuş gibi gösterdiği, sonra da set kurup çekim yaptığı ortaya çıktı.

AK Parti'nin, İstanbul'da bozuk olmayan bir özel halk otobüsünü şoförle anlaşıp bozukmuş gibi gösterdiği, sonra da set kurup çekim yaptığı ortaya çıktı.

Cebinde bok taşıyıp, köpeğe bile iftira atanlardan tam da böyle bir şerefsizlik beklenirdi!..