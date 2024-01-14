CHP’li İBB’nin fonladığı İBB Haber’den skandal! AK Parti’ye bozuk olmayan bir özel halk otobüsünü bozukmuş gibi gösterdiği iftirası! Gerçek ortaya çıktı

2019 yılında ulaşım vaadiyle İBB yönetimine gelen CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun, 5 yıllık süreçte İstanbulluya çile çektirmekten başka bir icraatı olmadı.
2019 yılında ulaşım vaadiyle İBB yönetimine gelen CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun, 5 yıllık süreçte İstanbulluya çile çektirmekten başka bir icraatı olmadı.
Hemen hemen her gün metro ve metrobüslerin yürüyen merdivenleri, asansörleri arızalandı. Yaşlı, çocuklu, engelli vatandaşlar zor anlar yaşadı.
İBB'nin iddia ettiği gibi gençlerin indikleri girişten çıkmadığı olayın alçak bir kurgudan ibaret olduğu deşifre edildi.
SEÇİMLERE GİDERAYAK İBB'DEN YENİ YALAN
Yerel seçimler yaklaşırken muhalefet cephesi algılar üzerinden seçimlere hazırlanıyor.
İcraat ve hizmet yerine algı çalışmalarıyla seçimleri kazanabileceğini düşünen muhalefette yeni bir algı operasyonu servis edildi.
BÜYÜK İFTİRA!
Sanki İstanbullular bozulan otobüslere hiç şahit olmuyormuş gibi CHP'li İBB tarafından fonlanan İBB haber hesabı, paylaştığı bir videoda AK Parti'nin, bozuk olmayan bir özel halk otobüsünü bozukmuş gibi gösterdiğini ve kurgu yaptığını iddia etti.
GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Sosyal medya dönen görüntülerde çok süre geçmeden gerçek ortaya çıktı.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan ve seçim sürecini yürüten kampanya ajansından konuya ilişkin bilgilendirme yapıldı.
AK PARTİ İDDİALARI YALANLADI
Yapılan bilgilendirmede AK Parti'nin ne böyle bir filmden ne de böyle bir setle ilgisinin olmadığı açıklandı.
CHP TROLLERİ İŞ BAŞINDA
Fazilet Durağı yalancılarından İsmail Saymaz da konuya müdahil olarak "kumpasa bakın" paylaşımında bulundu.
İftirayı paylaşan sadece İsmail Saymaz değildi. CHP'nin fonladığı gazetelerden tutun birçok muhalif isim İBB'nin yalanına ortak oldu.
İşte yalanı yayan o hesaplar:
Yalana set kurmuşlar! AK Parti'nin, İstanbul'da bozuk olmayan bir özel halk otobüsünü şoförle anlaşıp bozukmuş gibi gösterdiği, sonra da set kurup çekim yaptığı ortaya çıktı.
İBB'ye 'halk otobüsü' kumpası: "Set kurulup çekim yapılmış"
AK Parti'nin, İstanbul'da bozuk olmayan bir özel halk otobüsünü şoförle anlaşıp bozukmuş gibi gösterip, set kurup çekim yaptığı sahneleri görüyorsunuz. Hayvan dışkısı ile kumpas kurmuş adam bunlar. Seçim üzeri Ekrem İmamoğlu'nu sabote etmek için bir araya gelip mizansenler kurguluyorlar. Dinden bu kadar bahsedip dinle, ahlakla hiç bir alakası olmayan şarlatanlara şahit oluyoruz! Seçimi açık ara kazanıp bunlara hep birlikte dersini vereceğiz
Film gibi kumpası izleyin AK Parti'nin, İstanbul'da bozuk olmayan bir özel halk otobüsünü şoförle anlaşıp bozukmuş gibi gösterdiği, sonra da set kurup çekim yaptığı ortaya çıktı. 21 yıldır algı ve organize kötülükle karşı karşıyayız.
İBB: "AK Parti'nin, İstanbul'da bozuk olmayan bir özel halk otobüsünü şoförle anlaşıp bozukmuş gibi gösterdiği, sonra da set kurup çekim yaptığı ortaya çıktı."
AK Parti'nin, İstanbul'da bozuk olmayan bir özel halk otobüsünü, şoförle para karşılığı anlaşıp bozukmuş gibi gösterdiği ve set kurup çekim yaptığı iddia edildi. (İBB Haber)
ARKA KAPI DİPLOMASİCİSİ DE FURYAYA KATILDI
İYİ Parti'den istifa etmeden önce Ekrem İmamoğlu ile arka kapı diplomasisi yürüttüğünü itiraf eden İbrahim Özkan da yalana dahil olanlar arasındaydı. Özkan, "Çok ayıp hiç yakışmıyor… Takdir Aziz milletimizin" dedi.
"Otobüs bozuldu" iddiasına dair bir video paylaşan İBB , kendilerine "kumpas" kurulduğunu savundu. İBB tarafından, "İstanbul'da bozuk olmayan bir özel halk otobüsü, şoförle anlaşılıp bozukmuş gibi gösterdiği" video paylaşıldı.
İddia! Bozuk olmayan bir özel İETT otobüsünün şoförü ile AK Parti anlaştı. Reklam için set kuruldu ve otobüsün görev alanı olmayan bir yerde bozuk havası verilerek çekim yapıldı. Otobüs şoförünün ruhsatı kalıcı olarak iptal edildi.
Şaka gibi ülkeyiz. Çöp dağları da hazırlayın lütfen. Bu yetmez. AK Parti'nin, İstanbul'da bozuk olmayan bir özel halk otobüsünü şoförle anlaşıp bozukmuş gibi gösterdiği, sonra da set kurup çekim yaptığı ortaya çıktı.
AK Parti'nin, İstanbul'da bozuk olmayan bir özel halk otobüsünü şoförle anlaşıp bozukmuş gibi gösterdiği, sonra da set kurup çekim yaptığı ortaya çıktı.
Cebinde bok taşıyıp, köpeğe bile iftira atanlardan tam da böyle bir şerefsizlik beklenirdi!..
İSTANBUL VEKİLİ DE YALANA ORTAK
CHP'nin İstanbul Milletvekili Yunus Emre de aynı yalana ortak oldu. Emre paylaşımında "AKP'liler özel halk otobüsü kiralamış, koca bir prodüksiyon ekibi getirmiş, İBB'nin otobüsleri arızalanıyor diye film çekmişler. Şeytanın aklına gelmez! İstanbul'a verecek hiçbir şeyi olmayanlar yalandan, iftiradan, kumpastan medet umuyorlar. Size en güzel cevabı önümüzdeki yerel seçimlerde İstanbul halkı verecek." dedi.
İBB'ye 'film gibi' yeni kumpasın görüntüleri ortaya çıktı... Özel halk otobüsü şoförüyle anlaştılar, otobüsü 'bozukmuş' gibi gösterdiler!
AK Parti'nin, İstanbul'da bozuk olmayan bir özel halk otobüsünün şoförüyle anlaşıp bozukmuş gibi gösterdiği, sonra da set kurup çekim yaptığı iddia ediliyor.
Otobüs bozuldu demek için set kurulmuş, araç sahibine ödeme yapılmış, araçtan duman yükseldiği izlenimi için sis efekti bile kullanılmış…
AK Parti'nin, İstanbul'da bir özel halk otobüsünün şoförüyle anlaşarak otobüsü bozukmuş gibi gösterdiği ve set kurup çekim yaptığı ortaya çıktı.
CHP'NİN İLAHİYATÇISI BUDUR İŞTE!
CHP'nin ilahiyatçısı Cemil Kılıç da AK Parti'ye iftira attı. Kılıç, söz konusu videoyu paylaşıp "AKP budur işte!" dedi.
AK Parti'nin, İstanbul'da bozuk olmayan bir özel halk otobüsünü şoförle anlaşıp bozukmuş gibi gösterdiği, sonra da set kurup çekim yaptığı ortaya çıktı.
AK Parti, İBB'ye ait özel halk otobüsünü kiralayıp "otobüsler bozuk" konulu propaganda filmi çekmiş. Haysiyetsizliğin geldiği son nokta mıdır, yoksa daha fazla haysiyetsizleşebilirler mi bilmiyoruz ama bunun ötesini görmedik… İşin kötü yanı ise, bu reklam filminin işe yarayacak olması…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AK Parti'nin İstanbul'da bozuk olmayan bir özel halk otobüsünü şoförle anlaşıp bozukmuş gibi gösterdiği, sonra da set kurup çekim yaptığını paylaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AK Parti'nin İstanbul'da bozuk olmayan bir özel halk otobüsünü şoförle anlaşıp bozukmuş gibi gösterip, sonra da set kurup çekim yaptığı görüntüleri paylaştı.