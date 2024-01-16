Mersin’de feci otobüs kazası: Çok sayıda ölü ve yaralılar var! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı: Dehşet anları kamerada

Mersin'in Aydıncık ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada aralarında sürücünün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

BAKAN KOCA AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaralıların son durumu ilişkin açıklamalara bulundu.

Gece 01.19'da Mersin Aydıncık İlçesi Sarıyer Tüneli girişinde meydana gelen otobüs kazasında 9 kişi hayatını kaybetmiş, 14'ü ağır 30 kişi yaralanmıştır. Yaralılar olay yerine görevlendirilen 15 adet ambulans ve 45 personel ile hastanelere nakledilmiştir.



Hayatını kaybeden… — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 16, 2024

14'Ü AĞIR 30 KİŞİ YARALANDI



Koca, "Gece 01.19'da Mersin Aydıncık İlçesi Sarıyer Tüneli girişinde meydana gelen otobüs kazasında 9 kişi hayatını kaybetmiş, 14'ü ağır 30 kişi yaralanmıştır. Yaralılar olay yerine görevlendirilen 15 adet ambulans ve 45 personel ile hastanelere nakledilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Tedavileri devam eden yaralıların sağlıklarına kavuşmaları için gereken her şey yapılmaktadır." dedi.