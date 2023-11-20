CHP yandaşı Basın Konseyi İBB sözcülüğüne soyundu! Skandal kınama kararı: Takvim.com.tr’yi hedef alıp vatandaşı sabotajcı ilan ettiler

VATANDAŞ ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU: YARGI ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIZ CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yönetimi, metro ve metrobüslerdeki yürü'me'yen merdivenleri örtbas etmek için A Haber muhabiri Mehmet Karataş'ı hedef almış, görüntülerde söz konusu yerden geçen vatandaş Tarkan Semiz'i de sabotajcı ilan etmişti.

Basın Konseyi 'nin sabotajcı ilan ettiği Semiz, kendisine atılan iftiraları sert tepki göstererek, "Sabotajcı da sizsiniz ahlaksız da. Yargı önünde hesaplaşacağız" ifadelerini kullanmıştı.

BAŞKAN'I YANARDAĞ'A DESTEK VERDİ

Zira, Konsey Başkanı Pınar Türenç'in Tele 1'de ve sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdıran ve 2 yıl 6 ay hapis cezası alan Merdan Yanardağ'a destek verdiği biliniyor. Türenç, Yanardağ ile ilgili sosyal medyadan, "Merdan Yanardağ'a tahliye. Şükürler olsun.101. gün Silivri'den çıkıp aramıza katılacak yine. Hoşgeldin" ifadeleriyle bir destek paylaşımında bulunmuştu.

CHP TETİKÇİSİ YÜKSEK KURUL

Yüksek Kurul'da yer alan isimler ise CHP fondaşı SÖZCÜ TV, Cumhuriyet gazetesi ve Halk TV'de yayın yapan tetikçi isimler İpek Özbey, Barış Terkoğlu ve Murat Ağırel.