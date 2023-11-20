CHP yandaşı Basın Konseyi İBB sözcülüğüne soyundu! Skandal kınama kararı: Takvim.com.tr’yi hedef alıp vatandaşı sabotajcı ilan ettiler

Tartışmalı kararları ve CHP yandaşlığı nedeniyle son yıllarda saygınlığını tamamen yitiren Basın Konseyi yine skandal bir karara imza attı.
Tartışmalı kararları ve CHP yandaşlığı nedeniyle son yıllarda saygınlığını tamamen yitiren Basın Konseyi yine skandal bir karara imza attı.
BASIN KONSEYİ TAKVİM.COM.TR'Yİ CHP'Lİ İBB AĞZIYLA HEDEF ALDI
Basın Konseyi, A Haber, ATV, Sabah ve Takvim gazetelerinde yer alan çalışmayan yürüyen merdiven ve asansörler haberlerine 'kınama' kararı verdi. CHP'li İBB sözcülüğüne soyunan Konsey, iftiraları satır satır tekrarlayarak gerçeği ortaya çıkarmaya kendine ilke edinmiş Takvim.com.tr'yi hedef aldı.
CHP YANDAŞI KONSEY DE VATANDAŞLARI SABOTAJCI İLAN ETTİ
Konsey, kararında CHP'li İBB gibi vatandaşları sabotajcı ilan etti. Takvim.com.tr'nin kınandığını belirtilen Konsey, "Takvim gazetesinin atıfta bulunduğu A Haber televizyonunun yayınında, muhabir Mehmet Karataş, Altunizade Metro İstasyonu'nda yürüyen merdivene sabotaj yapıldığını bildiği halde, sabotajcıları mağdur yolcu gibi röportaj yapıp ekrana çıkarmış ve onlara merdivenlerin sık sık arıza yaptığını ve halkın mağdur edildiğini söyletmiştir. Sabotajcılarla metro içinde dolaştığı güvenlik kamerası görüntüleriyle kanıtlanan muhabir Mehmet Karataş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapılanın kumpas olduğunu açıklayınca "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne buradan soruyorum. Merdivenler bozuk mu değil mi? İstanbullular yürüyor mu yürümüyor mu? Çalışmayan merdivenleri yarın da anlatmaya devam edeceğiz. Yanan otobüsler anlatmaya devam edeceğiz. A Haber'e asla engel olamayacaklar" diyerek kendince meydan okumuştur." ifadelerine yer vererek adeta haberciliği CHP fondaşı ve sözcülüğüne indirgedi.
VATANDAŞ ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU: YARGI ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIZ
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yönetimi, metro ve metrobüslerdeki yürü'me'yen merdivenleri örtbas etmek için A Haber muhabiri Mehmet Karataş'ı hedef almış, görüntülerde söz konusu yerden geçen vatandaş Tarkan Semiz'i de sabotajcı ilan etmişti.
Basın Konseyi'nin sabotajcı ilan ettiği Semiz, kendisine atılan iftiraları sert tepki göstererek, "Sabotajcı da sizsiniz ahlaksız da. Yargı önünde hesaplaşacağız" ifadelerini kullanmıştı.
SATILIK BASIN KONSEYİ
Basın Konseyi'nde yer alan isimlerin CHP tetikçiliği ise dikkat çekiyor.
BAŞKAN'I YANARDAĞ'A DESTEK VERDİ
Zira, Konsey Başkanı Pınar Türenç'in Tele 1'de ve sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdıran ve 2 yıl 6 ay hapis cezası alan Merdan Yanardağ'a destek verdiği biliniyor. Türenç, Yanardağ ile ilgili sosyal medyadan, "Merdan Yanardağ'a tahliye. Şükürler olsun.101. gün Silivri'den çıkıp aramıza katılacak yine. Hoşgeldin" ifadeleriyle bir destek paylaşımında bulunmuştu.
CHP TETİKÇİSİ YÜKSEK KURUL
Yüksek Kurul'da yer alan isimler ise CHP fondaşı SÖZCÜ TV, Cumhuriyet gazetesi ve Halk TV'de yayın yapan tetikçi isimler İpek Özbey, Barış Terkoğlu ve Murat Ağırel.
ULAŞIM REZALETİNİ ÖRTBAS ETMEK İSTEYEN CHP'Lİ İBB, A HABER'İ HEDEF ALMIŞTI
CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB yönetime geldiği ilk günden bu yana İstanbulluları canından bezdirdi. Öyle ki İstanbul'da son 4 senedir toplum ulaşım aksaklıkları, metro hatlarında yaşanan arızalar adeta rutin hale geldi.
Metrodaki yürüyen merdivenin arzılanması vatandaşları çileden çıkardı. A Haber ekipleri de şikayetleri yerinde incelemek için sahaya inerek vatandaşlara mikrofon uzattı.
CHP'Lİ İBB YETKİLİLERİNDEN ENGELLEME
Tüm yaşananlar cereyan ettiği sırada İBB'li yetkililer, olay yerindeki rezaleti gözler önüne seren A Haber'i hedef aldı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, İBB'li yetkililer tarafından engellemelere maruz kaldı.
YÜRÜMEYEN MERDİVEN ARIZASINI KABUL ETTİLER
Metrodaki İBB görevlileri A Haber Muhabiri Mehmet Karataş'ı bölgeden uzaklaştırmak isterken, Karataş'ın 'Merdivenler yürüyor/çalışıyor mu?' sorusuna "Merdivenler için şimdi ekip geldi. Arızayı giderecek. Arızalıydı" yanıtını verdi.
İBB'DEN SABOTAJ İFTİRASI
İBB kurgu videosunda 'sabotaj' iftirası atarken, A Haber'in videosunun tamamı izlendiğinde İBB'nin kendi görevlisinin bile metronun bozuk olduğunu kabul etmesi ise tüm gerçeği gözler önüne serdi.
'EKİPLER ÇALIŞIYOR' DEDİLER YALAN ÇIKTI!
İBB görevlisinin 'ekipler çalışıyor' yalanı ise yine A Haber'in ısrarlı takibi neticesinde ortaya çıktı. 'Aşağıda çalışıyor' denilen ekiplerin yürüyerek metro bölgesine geldiği görüldü.
Asansör için gelen ekipler A Haber mikrofonlarına, "Arıza için geldim. Üniteyi bariyerleyeceğim şu an. Ondan sonra müdahale gerçekleştireceğim" dedi.
MURAT ONGUN SOSYAL MEDYA HESABINDAN ALGI OYUNUNA SOYUNDU
Çalışanlar bile arızayı kabul ederken Ekrem İmamoğlu'nun Basın Danışmanı Murat Ongun, İBB'nin ulaşım rezaletini örtbas etmek için sosyal medya hesabından algı oyununa soyundu. Montajla hazırlanan videoyu servis ederek A Haber'i hedef alan Ongun, "Malum siyasi akıl ve malum kanal işbirliği belgelendi. Dertleri İstanbulluların huzuru" ifadelerine yer verdi.
FONDAŞ MEYDA ÇANAK TUTTU
Murat Ongun'un algı dolu videosunu fondaş medya da servis etti. Fondaş Halk TV, A Haber'i hedef alarak, 'Metroda sabotajın göbeğindeki A Haber muhabiri' başlığı ile servis etti.
Diğer bir çanak tutan fondaş medya ise Cumhuriyet oldu. Fondaş Cumhuriyet, "A Haber de işin içinde... İstanbul'un metrolarında sabotaj anbean kamerada!" başlığıyla videoyu servis etti.
"GERÇEKLERİ TEK TEK ANLATACAĞIM"
Murat Ongun'un algı oyunu sonrası A Haber muhabiri Mehmet Karataş sosyal medya hesabından A Haber ekranlarında gerçekleri belgesiyle tek tek anlatacağını açıkladı. Karataş paylaşımında, "Murat Ongun görüntüleri kesip biçmiş sonra da resmi bir kurumu trollüğüne alet etmiş. Biraz sonra ham görüntülerle gerçekleri tek tek A Haber ekranlarında anlatacağım, Murat Ongun siz de izleyin" ifadelerini kullandı.
CANLI YAYINDA ALGI OYUNU ÇÜRÜTÜLDÜ
Karataş, İBB'nin 'yürümeyen merdiven' gerçeğini canlı yayında belgeleriyle gözler önüne serdi. A Haber muhabiri Karataş, "İBB, dürüstse görüntüleri saatiyle versin. Biz o gençlerden önce mi oradaydık? Sonra mı? Murat Ongun montaj yaparak gerçekleri İstanbullulardan saklayamaz. Gençlerin tek suçu yürümeyen merdiven gerçeğini ortaya çıkarmaktı." dedi.
İBB'NİN MONTAJLI SABOTAJI
Mehmet Karataş, "Milyonlarca insanın yaşamış olduğu bir kentte yürüyen merdivenler yürümüyorsa insanlar yürümek zorunda kalıyorsa bu haberdir. Belki bazı medyalar için haber değilse de bizim için haberdir. Normal şartlarda yaptığımız bir haberde bir belediye sorumluluk gösterir. Ama İBB bu gerçeği duymak yerine bu haberi önce kurguluyor sonra da sabotajlıyor." dedi.
Karataş, "2 gün önce yapıldı haber. Gittiğimizde çalışmıyordu merdiven. Aslında Murat Ongun ve ekibi iyi kurgucudur. Gerçeklerin açığa çıkmak için bir huyu var. İlk göreve geldiklerinde yalanı İstanbul'a söylediler. Fazilet Durağı konusunda da yalan söyleyip özür dileyemediler. Biz İstanbulluların mağduriyetini konuşmayalım ama yalanlarını konuşalım. Bunu istiyorlar." ifadelerini kullandı.
SABOTAJ İFTİRASI ATILAN GENÇLER: A HABER'DEN 40 DAKİKA ÖNCE ORADAYDIK!
Karataş, "Murat Ongun'un görüntüleri Giriş 1. biz haberi Giriş 2'de yapıyoruz. 1. Giriş kurgu yaptıkları 2. Giriş bizim haberi yaptığımız arızalı merdiven. Sizin gençlerin durdurduklarını iddia ettiğiniz merdivenle bizim haber yaptığımız giriş farklı. İddialarında A Haber ekibi orada hazır bekliyordu deniyor. Biz orada hazır bekliyorsak biraz olsun dürüstseniz gerçeğin arkasında duruyorsanız. Neden güvenlik kameralarının saatlerini de paylaşmıyorsunuz. Zatan gençler de biz sizden 40 dakika önce oradaydık diyorlar. 1 numaralı kapıyı verip sabotaj yalan yapıyorlar. Biz ikinci kapıdayız. Çalışmayan merdivenle durdurulduğunu iddia ettikleri merdivenler farklı kapılarda. Görevliye soruyorum butona basın açın arızalı diyorlar. Kendilerine güveniyorlarsa bu gençlerin olduğu yerde bizim bir tane görüntümüzü versinler." sözlerini kullandı.
Karataş, "Altunizade metrosu aynı zamanda bir alt geçittir. Karşı tarafa geçmek istiyorsanız oradan geçersiniz. Oradaki bir vatandaşı sabotajcı olarak ilan ettiler. Kendisini sabotajcı olarak ilan ettiler. Bu beyefendi ile işbirliği yaptığımızı iddia ediyorlar. Hem saboajcı diyip hem de yüzünü vermedik diyorlar. Kapılar farklı. Merdivenler farklı. Saatleri yok. Koca bir yalan. İstanbullulara soruyorum yürümeyen merdivenlere şahit misiniz? Ekipler aşağıda tamir ediyor denmesine rağmen aşağıda çalışmanın olmadığını da görüntülendi." diye konuştu.
Bu bağlamda geçmişte Murat Ongun'un yalanlarını ve algılarını tekrardan hatırlayalım:
YALAN 1- ÇEKMEKÖY METRO YALANI
Murat Ongun; İBB Sözcüsü olduğu dönemde 21 Mart 2020 tarihinde Çekmeköy Belediyesi'nde çalıştığını iddia ettiği temizlik görevlisinin metro girişinde çöpü bırakıp fotoğraf çektiğine yönelik görüntüleri yayınladı.
İBB Sözcüsü Murat Ongun'un iddiasının yalan olduğu ortaya çıktı. Yalan paylaşımını silmek zorunda kaldı.
MURAT ONGUN, TROLLÜK YAPARAK ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANI'NI DA HEDEF ALDI
Murat Ongun, 21 Mart 2020 tarihinde Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ı hedef aldı ve Çekmeköy Belediyesi'nde çalışan temizlik görevlisinin metro girişinde çöpü bırakıp fotoğraf çektiğini iddia etti. Murat Ongun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından Ahmet Poyraz'ın hesabını mesajına ekleyerek şu iddialarda bulundu: "Bu zor günlerde bile trollük yapanları kınıyoruz. Kamuda partizanlığın akıl tutulmasına yol açtığının da en açık örneğidir. Metro girişine çöpü bırakıp sonra fotoğraf çeken ilçe belediyesinin bu temizlik görevlisini kamu vicdanına havale ediyoruz." Ongun, söz konusu mesajına metro girişindeki görüntüleri de ekledi.
ONGUN, GERÇEK ORTAYA ÇIKINCA ÖZÜR DİLEDİ!
Murat Ongun'un, söz konusu paylaşımının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Ongun, Twitter'daki şahsi hesabından paylaştığı videodaki kişinin Çekmeköy Belediyesi'ne ait olmadığını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli olduğunu açıkladı ve Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'dan da özür diledi. Murat Ongun, 21 Mart 2020 tarihinde yaptığı paylaşımda; "Dürüstlük ve şeffaflık temel ilkemiz. Bugün paylaştığım videodaki görevlinin Çekmeköy Belediye değil, İBB Park Bahçeler Müdürlüğü personeli olduğunu tespit ettik. Gerekli işlem yapıldı. Bu hatadan ötürü Belediye Başkanımız Ahmet Poyraz' 'dan özür dilerim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.
ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ: EMEKÇİNİN EKMEĞİYLE OYNAMAYIN
Çekmeköy Belediyesi resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İşçinin çalışmalarını titizlikle yaptığı ve fotoğraflarını büyük ihtimalle bilgilendirmek için çektiğini açıkladı. Çekmeköy Belediyesi; Murat Ongun'u da etiketliyerek, "Biz özrü kabul ettik diyelim. Elde ettiğimiz görüntülerde bu işçinin, çalışmalarını titizlikle yaptığı görülüyor, fotoğrafları da büyük ihtimalle amirlerini bilgilendirmek için çekmiş. Umarız sizin yanlış yorumlarınızla emekçinin ekmeği ile oynanmamıştır" ifadelerini kullandı. Çekmeköy Belediyesi, söz konusu mesajına görüntüleri de ekledi.
POYRAZ: EKREM İMAMOĞLU ÖZÜR DİLESİN
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kurumundan ve mesai arkadaşlarından özür dilemesi gerektiğini söyledi. Poyraz, "Bizi trollükle suçlayan, böyle bir iftira ile gündemi meşgul etmekten hiç çekinmeyen İBB Sözcüsü Murat Ongun adına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun; kurumumuzdan, mesai arkadaşlarımdan ve kamuoyundan özür dilemesini bekliyoruz" dedi.
2- FAZİLET DURAĞI YALANI
Tartışmanın odak noktası, grup halinde otobüse binildiği belirtilen Kabataş- Kağıthane hattındaki Fazilet durağıydı. 29 Mart Pazar günü sabah 05.56'da bir otobüsteki yoğunluğu gösteren fotoğrafın sosyal medyada paylaşılması tartışmanın fitilini ateşledi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) çalışanı Mehmet Önder Duman tarafından çekildiği ortaya çıkan söz konusu fotoğraf, binlerce vatandaş tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Büyükşehir Belediyesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Sözcüsü Murat Ongun ise, otobüsün yoğun olduğunu gösteren fotoğrafın kurgu olduğunu iddia ederek çeşitli açıklamalarda bulundu. Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, otobüste yoğunluğu gösteren fotoğrafı paylaşanların "organize kötülük" içinde bulunduğunu iddia ederek, "Bu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik organize kötülüğün fotoğrafıdır. Salgına karşı hep birlikte mücadele ederken, sırf İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu karalamak için yapılan bu organize kötülüğü şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı. Ongun, 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan araca, sabah 06:00'da Fazilet durağından şoförün uyarısına rağmen bir anda 47 yolcunun bindiğini savundu. Ongun söz konusu otobüse, 22 Mart Pazar günü toplamda 1 yolcu, fotoğrafın çekildiği 29 Mart Pazar günü ise toplamda 71 yolcunun bindiğini ileri sürdü. Söz konusu iddiayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da gündeme getirdi. İBB, resmi internet sitesindeki açıklamada, "Hiçbir pazar sabahı 06.00 sularında yaşanmayan hareketliliğin sokağa çıkma oranının yüzde 90 azaldığı İstanbul'da bugün gerçekleşmesi şüphe ile karşılanmıştır. Ülke olarak küresel bir salgının yarattığı büyük sorunlarla el ele mücadele ederken, sırf İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu karalamak için yapılan bu organize kötülüğü şiddetle kınıyoruz" iddiasında bulunuldu.
İBB Başkanı İmamoğlu, 30 Mart sabahı FOX TV'de canlı yayınında otobüse binen yolcuları hedef alan açıklamalar yaptı. İmamoğlu, "Bu süreci araştırdık. Maç yok. Maç yok ki deplasmana giderler de, sabah erkenden toplanmışlardır. Ki maça giderler gibi zaten. Otobüse biniş görüntülerini izledim ben. Kanım dondu ya. Bilinçli, nerede duracak falan böyle bir kafayla. Sabah namazına gidilmiyor çünkü cemaatle namaz kılmak yasaklandı. Desek ki toplandılar, namaza gidiyorlar. O da değil. Ya başka bir şey de değil. İş güç de yok, çalışma ortamı yok. Toplanmışlar... Derler ya kanım dondu. Eğer siyaset buysa, lanet olsun siyasete… Kanım dondu, mücadele edeceğiz" sözlerini sarf etti.
FONDAŞLAR ÇANAK TUTTU
İBB, Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un söz konusu iddiaları, bazı gazete ve televizyonlar tarafından gündemde tutuldu. Cumhuriyet Gazetesi'nin, iddialaları "Yolcular trol çıktı. Sahte yolcular otobüse bindi, trol hesaplar sosyal medyaya servis etti" başlığıyla duyurdu. Sol Haber'in, "Trol-eybüs: AKP'liler sabahın 6'sında otobüslere yığılıp fotoğraf çektirmişler" başlıklı haberinde ise, yolcuların trol olduğu öne sürüldü.
Sözcü Gazetesi de, "Lanet olsun bu siyasete" başlıklı haberinde, Ekrem İmamoğlu'na "Planlı bir yıpratma" yapıldığı iddiası yer aldı. Gazeteci İsmail Saymaz ise, yolcuların parayla tutulmuş troller olduğunu, İBB'yi zora sokmak için otobüse bindiğini şöyle savundu: "Parayla tutulmuş troller sırf CHP'li belediyeleri ve özellikle Ekrem İmamoğlu'nu başarısız göstermek için sabahın köründe topluca otobüse binip 'Bakın otobüste dip dibeyiz' diye fotoğraf çekerek paylaşıyorlar. İnsan kendi memleketine bu kötülüğü yapmaz. İBB'yi zora sokmak için bu pazar saat 6'da kimsenin binmediği bir saatte İETT otobüsüne onlarca kişi halinde binip 'Koronavirüs günlerinde tıklım tıklım' diye tweet atmak için kumpas kurmuşlar" ifadelerini kullandı.
FOX TV ana haber sunucusu Fatih Portakal da, otobüse binen yolcuları, "militan" olarak suçlayıp "Allah bunlara akıl fikir versin" diyerek hakaret ederken, İsmail Küçükkaya ise, yolcuları "trol" olarak suçladı. Oda TV de, Twitter hesabından 11 defa söz konusu haberleri servis etti.
47 YOLCU YALANI ELİNDE PATLADI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında 29 Mart Pazar günü, bu hat üzerinde bulunan Fazilet durağından bir defada 47 yolcunun bindiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını, duraktan söz konusu saatte otobüse hiç yolcu binmediğini tespit etti.
Böylelikle 47 yalanı ortaya çıkmış oldu.
MURAT ONGUN 7 TWEETTE 5 YALAN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İBB'nin suç duyurusundaki iddiaları tek tek inceledi. Araçtaki kamera kayıtları, BELBİM kayıtları, geçmişe yönelik 3 aylık veri dökümleri ve yolcu listelerini inceledi. 90 yolcunun ifadesi alındı. Başsavcılık, İBB, Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un açıklamalarının gerçeği yansıtmadığına karar verdi. Başsavcılığın takipsizlik kararında; İBB, İmamoğlu ve Ongun'un ortaya attığı 5 gerçek dışı bilgi yer aldı. İşte o tespitli yalanlar:
1) Fazilet durağından hiç yolcu binmemiş Başsavcılık, 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında 29 Mart Pazar günü, bu hat üzerinde bulunan Fazilet durağından bir defada 47 yolcunun bindiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını, duraktan söz konusu saatte otobüse hiç yolcu binmediğini tespit etti.
2)"Önceki pazar bir yolcu bindi" yalanı Başsavcılık, Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un, "Kağıthane-Kabataş hattında çalışan otobüse 22 Mart Pazar günü toplamda 1 yolcu, 29 Mart Pazar günü toplamda 71 yolcu binmiştir" iddiasının da gerçeği yansıtmadığını tespit etti. 22 Mart Pazar günü söz konusu otobüse 1 yolcunun değil 57 yolcunun bindiği ifade edildi.
3) "Trol" ve "Militan" diye suçlanan kişiler işçi çıktı Başsavcılık, İBB'nin otobüs içerisinde gözüken kişilerin organize bir şekilde ve zorla otobüse bindikleri iddiasının da gerçeği yansıtmadığını tespit etti. BELBİM kayıtları, "trol", "militan", "sahte yolcu" ve "Organize Kötülük Hareketi" denilen yolcuların, güvenlik görevlisi, inşaat işçisi, temizlik personeli, hastane çalışanı, bekçi, polis ve asker olduğunu ortaya çıkardı.
4) "31 yolcu bindi" denilen otobüse 134 yolcu binmiş Başsavcılık, İBB ve Murat Ongun'un, "Boğazköy-Bakırköy hattında 22 Mart Pazar günü toplam 31 yolcu bindi" iddiasının da gerçeği yansıtmadığını tespit etti. Başsavcılık takipsizlik kararında, "22 Mart Pazar günü aynı saatte toplam 31 yolcu değil 134 yolcu bindi" ifadelerini kullandı.
5) "41 yolcu bindi" iddiası Başsavcılık, İBB ve Murat Ongun'un "Boğazköy-Bakırköy hattında 29 Mart Pazar günü sabah 06.15'te sadece 2 duraktan 41 kişinin otobüse bindi" iddiasının da gerçeği yansıtmadığını açıkladı. "KİPTAŞ durağından 8, Esenyurt Araslı durağından 13 olmak üzere 21 yolcu bindi. İddia edildiği gibi 2 durakta toplam 41 kişinin bindiğine ilişkin görüntü kaydı yok" ifadelerini kullandı.