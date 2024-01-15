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İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ: 15 Ocak İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? GEDİZ (GDZ) elektrik arıza sorgulama

İzmir'in çeşitli ilçelerinde faaliyet gösteren GDZ Elektrik, planlı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle 15 Ocak tarihinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Vatandaşlar, planlı kesinti bölgelerini öğrenmek amacıyla araştırmalara başladı.

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Giriş Tarihi 15 Ocak 2024, 21:07 Güncelleme 15 Ocak 2024, 21:11
İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ: 15 Ocak İzmir’de elektrikler ne zaman gelecek? GEDİZ GDZ elektrik arıza sorgulama

İzmir'de bugün (15 Ocak Pazartesi) GDZ Elektrik tarafından planlı elektrik kesintileri yapılacak. Vatandaşlar, elektriklerin kesilip kesilmeyeceği, ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde etkileneceği konularında araştırmalar yapıyor. İşte detaylar:

GDZ Elektrik Dağıtım şirketi, 15 Ocak 2023 Pazartesi günü İzmir'in bazı ilçelerinde planlı elektrik kesintileri gerçekleştireceğini duyurdu.

Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler:

Buca

Karabağlar

Bornova

Karşıyaka

İzmir ilçelerinde yaşanan elektrik kesintilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

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