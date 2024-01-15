İzmir'de bugün (15 Ocak Pazartesi) GDZ Elektrik tarafından planlı elektrik kesintileri yapılacak. Vatandaşlar, elektriklerin kesilip kesilmeyeceği, ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde etkileneceği konularında araştırmalar yapıyor. İşte detaylar: