İzmir'de bugün (15 Ocak Pazartesi) GDZ Elektrik tarafından planlı elektrik kesintileri yapılacak. Vatandaşlar, elektriklerin kesilip kesilmeyeceği, ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde etkileneceği konularında araştırmalar yapıyor. İşte detaylar:
İzmir'de bugün (15 Ocak Pazartesi) GDZ Elektrik tarafından planlı elektrik kesintileri yapılacak. Vatandaşlar, elektriklerin kesilip kesilmeyeceği, ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde etkileneceği konularında araştırmalar yapıyor. İşte detaylar:
GDZ Elektrik Dağıtım şirketi, 15 Ocak 2023 Pazartesi günü İzmir'in bazı ilçelerinde planlı elektrik kesintileri gerçekleştireceğini duyurdu.
Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler:
Karabağlar
Bornova
Karşıyaka
İzmir ilçelerinde yaşanan elektrik kesintilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA