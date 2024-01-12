Türkiye’nin konuştuğu dava! Fon vurgunuyla futbolcuları dolandıran Seçil Erzan hakim karşısına çıktı! Kimler katıldı?

Yüksek kâr getirili "Fatih Terim Fonu" vaadiyle Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan için hesap vakti geldi.

Seçil Erzan hakim karşısına çıktı. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük getilirken ile tutuksuz sanıklar Nazlı Can ve Asiye Öztürk de katıldı.