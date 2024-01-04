Fon vurgununda yeni detaylar! Seçil Erzan’ın kuzeniyle mesajları ortaya çıktı: Fatih Terim’e yaranacağım diye...

Mesajlarda, Seçil Erzan 'ın kuzeni Tanın Yılmaz ile sık sık para alışverişi konusunda konuştuğu görüldü. O konuşmalardan bazıları ise şöyle;

Seçil Erzan; Hayır, Biz enayimlz bir defa koymuşlar ölene kadar bekle, Sinyor destek olmadan yapmak istemiyor zaten, Dünyaları aldılar, Sonra ben sorun yaşıyorum.

Tanın Yılmaz; ye ye bitmedi, Bu şişkoların herhangi birseyi kalmadı ama di mi? No4 nerede?

Tanın Yılmaz; E zaten para koyduğu yok, bitti artık de, neden uzuyor konu peki. Haciiiiii, 27 ocak no3 un d günü, börtdey viiiiiiyk end yaptı onlar

Seçil Erzan; Hayır bizim için değil, Biz her zaman desteğiz bize yapmak istiyor zaten sadece.

Tanın Yılmaz; Nasıl anlamadım? Bizim için dr mi problem cikariyor

"PARAYI YURTDIŞINA MI ÇIKARDINIZ"

Seçil Erzan ve kuzeni Tanın Yılmaz arasında Erzan'ın o dönem sevgilisi olan Candaş Gürol ile ilgili konuşmaları da raporda yer aldı. Konuşmalar ise şu şekilde;

Tanın Yılmaz; 150 usd, candaş a mi veriyorsun isviçre isini çözmesi için?

Seçil Erzan; O nerden çıktı

Tanın Yılmaz; Anlamadığım, seninle görüşmek istemeyen birisi neden yardımcı olmak istiyor?

Seçil Erzan; Kendisi de yanacak

Tanın Yılmaz; Yok, ona birşey olmaz, arkada başka hikayeler var

Seçil Erzan; Yemin ederim yok

Tanın Yılmaz; Bak bu işi bugün halletmezsen, ben ptesi günü hem selçuk hem murata gidiyorum ve işin aslını onlardan öğrenmeden sen bana anlat

Seçil Erzan; Tanın benim hatırım yoksa annem için rica ediyorum candaşı vs arama yardımcı da olmaz, Korkuyor benden dolayı onun da mesleğini alırlar, Tanın bugün halletmem gerekiyor

Tanın Yılmaz; Ya ona hiç birşey olmaz, çandasi neden arayayım ki? Ben olanları murat ve selcukran dinleyeceğim

Seçil Erzan; Tamam ama her boku ben yedim kimsenin suçu yok

Tanın Yılmaz; Candaş a bugüne kadar kaç para verdin secil, bütün bunları candaş planladı dimi, Ben anlamam, benim, ailemin, oğlumun hesaplarını görmeye gidiyorum ptesi, şu kod mudur nedir bana söyle, ikincisi, murata soyle, sakin ise gitmemezlik yapmasın.