Fon vurgununda yeni detaylar! Seçil Erzan’ın kuzeniyle mesajları ortaya çıktı: Fatih Terim’e yaranacağım diye...

İşte o mesajların detayları...
"TAMAM DA YE YE BİTMEDİ Mİ, KAÇ PARA ALDILAR Kİ"
Mesajlarda, Seçil Erzan'ın kuzeni Tanın Yılmaz ile sık sık para alışverişi konusunda konuştuğu görüldü. O konuşmalardan bazıları ise şöyle;
Tanın Yılmaz; Hacı, bunlar parayı nereden buluyor ki, şunların hesap hareketlerine bakalım mi?
Seçil Erzan; Hacı ben bunları ihya ettim zamanında. Sinir oluyorum
Tanın Yılmaz; E tamam da ye ye bitmedi mi, kaç para aldılar ki
Seçil Erzan; aldılar bayağı, yüzde 50, neyse yazma
Tanın Yılmaz; ye ye bitmedi, Bu şişkoların herhangi birseyi kalmadı ama di mi? No4 nerede?
Seçil Erzan; No:4 de orda, Vermedim istiyorlar ya
Tanın Yılmaz; Daha varmı çıkacağın
Seçil Erzan; Hayır, Biz enayimlz bir defa koymuşlar ölene kadar bekle, Sinyor destek olmadan yapmak istemiyor zaten, Dünyaları aldılar, Sonra ben sorun yaşıyorum.
Tanın Yılmaz; Nasıl anlamadım? Bizim için dr mi problem cikariyor
Seçil Erzan; Hayır bizim için değil, Biz her zaman desteğiz bize yapmak istiyor zaten sadece.
Tanın Yılmaz; E zaten para koyduğu yok, bitti artık de, neden uzuyor konu peki. Haciiiiii, 27 ocak no3 un d günü, börtdey viiiiiiyk end yaptı onlar
Seçil Erzan; Bin defa dedim, Anlamıyorlar hacım
Öte yandan Tanın Yılmaz'dan para istemesi üzerine olumsuz dönüş alan Seçil Erzan'ın, Yılmaz'a aracını rehin vererek para alma teklifinde bulunduğu, sonrasında parayı ödeyip aracı geri alarak aradaki farkın kendilerine kar olarak kalacağı yönünde mesajlar attığı görülüyor.
"PARAYI YURTDIŞINA MI ÇIKARDINIZ"
Seçil Erzan ve kuzeni Tanın Yılmaz arasında Erzan'ın o dönem sevgilisi olan Candaş Gürol ile ilgili konuşmaları da raporda yer aldı. Konuşmalar ise şu şekilde;
Tanın Yılmaz; 150 usd, candaş a mi veriyorsun isviçre isini çözmesi için?
Seçil Erzan; O nerden çıktı
Tanın Yılmaz; Anlamadığım, seninle görüşmek istemeyen birisi neden yardımcı olmak istiyor?
Seçil Erzan; Kendisi de yanacak
Tanın Yılmaz; Yok, ona birşey olmaz, arkada başka hikayeler var
Seçil Erzan; Yemin ederim yok
Tanın Yılmaz; Bak bu işi bugün halletmezsen, ben ptesi günü hem selçuk hem murata gidiyorum ve işin aslını onlardan öğrenmeden sen bana anlat
Seçil Erzan; Tanın benim hatırım yoksa annem için rica ediyorum candaşı vs arama yardımcı da olmaz, Korkuyor benden dolayı onun da mesleğini alırlar, Tanın bugün halletmem gerekiyor
Tanın Yılmaz; Ya ona hiç birşey olmaz, çandasi neden arayayım ki? Ben olanları murat ve selcukran dinleyeceğim
Seçil Erzan; Tamam ama her boku ben yedim kimsenin suçu yok
Tanın Yılmaz; Candaş a bugüne kadar kaç para verdin secil, bütün bunları candaş planladı dimi, Ben anlamam, benim, ailemin, oğlumun hesaplarını görmeye gidiyorum ptesi, şu kod mudur nedir bana söyle, ikincisi, murata soyle, sakin ise gitmemezlik yapmasın.