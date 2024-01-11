SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

MSB acı haberi duyurdu! 1 Kahramanımız şehit, 1 askerimiz yaralı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde bir kahramanımızın şehit olduğunu, bir askerin de yaralandığını duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Ocak 2024, 23:21 Güncelleme 11 Ocak 2024, 23:50
MSB acı haberi duyurdu! 1 Kahramanımız şehit, 1 askerimiz yaralı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın şehit olduğunu, bir askerin yaralandığını bildirdi.

▶️ MSB acı haberi duyurdu!

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 11 Ocak 2024'te, bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralanan silah arkadaşımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır."

Bölgede operasyonların devam ettiği belirtilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz." denildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de, şehit Aslan için başsağlığı mesajı yayımladı.

İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesi'nde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Kahraman Mehmetçiğimizin ruhu şâd, makamı âli olsun. Kederli ailemizin, Ordumuzun ve Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

SON DAKİKA