Eğitime kar engeli! O illerde okullar tatil

Hakkari İl Hıfzıssıhha kurulu kararı gereği; yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 Ocak 2024 Cuma günü tarihi itibariyle il genelinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.
Hakkari İl Hıfzıssıhha kurulu kararı gereği; yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 Ocak 2024 Cuma günü tarihi itibariyle il genelinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.
BEYTÜŞŞEBAP'TA KAR TATİLİ
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün tatil edildiği duyuruldu.
İlçede yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kaymakamlık, ilçede okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu.
BİNGÖL'ÜN YEDİSU İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde etkili olan kar nedeniyle taşımalı eğitime yarın için ara verildiği açıklandı. Yedisu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemizde yaşanan aşırı kar yağışı, don ve buzlanmadan dolayı 12 Ocak Cuma günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere ayrıca Kürdan ve Döşengi okullarında 1 (bir) gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir" denildi.