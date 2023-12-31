1 Ocak’ta kargo şirketleri çalışıyor mu? MNG, Aras, Yurtiçi, PTT, UPS kargo 1 Ocak 2024 Pazartesi günü açık mı, kapalı mı?

Alışverişlerini tamamlamak ve sevdiklerine hediyeler göndermek isteyenler, kargo şirketlerinin çalışma durumu konusunda bilgi sahibi olmak istiyor. İşte 1 ocak 2024 yılbaşı çalışma saatleri...

1 OCAK'TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle kargo firmaları 31 Aralık 2023- 1 Ocak 2024 tarihleri arasında hizmet vermeyecek.