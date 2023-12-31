1 Ocak’ta kargo şirketleri çalışıyor mu? MNG, Aras, Yurtiçi, PTT, UPS kargo 1 Ocak 2024 Pazartesi günü açık mı, kapalı mı?

Alışverişlerini tamamlamak ve sevdiklerine hediyeler göndermek isteyenler, kargo şirketlerinin çalışma durumu konusunda bilgi sahibi olmak istiyor. İşte 1 ocak 2024 yılbaşı çalışma saatleri...
Alışverişlerini tamamlamak ve sevdiklerine hediyeler göndermek isteyenler, kargo şirketlerinin çalışma durumu konusunda bilgi sahibi olmak istiyor. İşte 1 ocak 2024 yılbaşı çalışma saatleri...
1 OCAK'TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle kargo firmaları 31 Aralık 2023- 1 Ocak 2024 tarihleri arasında hizmet vermeyecek.
Yurtiçi Kargo: Detaylı bilgi almak için 444 99 99 numaralı çağrı merkezi ile irtibata geçebilirsiniz.
Aras Kargo: Detaylı bilgi almak için 444 25 52 Çağrı Merkezi'ni arayabilirsiniz.
MNG Kargo: 444 06 06 – 0850 222 06 06 Çağrı Merkezlerini arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.
Sürat Kargo: (0212) 410 30 30 numarasını arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.
UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
TNT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:00 – 19:00 arası ve Cumartesi günleri saat 08:00 – 18:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 868 telefon numaralı TNT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
DHL Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri 09:00 – 12:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 40 telefon numaralı DHL Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.