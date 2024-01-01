SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Bugün kuyumcular açık mı, kapalı mı? 1 Ocak 2024 Pazartesi kuyumcular, döviz büroları açık mı?

Yılın ilk gününde, kuyumcuların açık olup olmadığı konusu merak konusu haline geldi. Değerli metallerin ve taşların işlenerek takılara dönüştürüldüğü kuyumculuk sektöründe faaliyet gösterenler ve takı almayı planlayanlar, 1 Ocak Pazartesi günü kuyumcuların kapılarını açıp açmayacağını düşünüyor. Peki, 1 Ocak 2024 kuyumcular açık mı? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Ocak 2024, 09:19 Güncelleme 01 Ocak 2024, 09:20
Bugün kuyumcular açık mı, kapalı mı? 1 Ocak 2024 Pazartesi kuyumcular, döviz büroları açık mı?

İstanbul'da bulunan kuyumcular, genellikle hafta içi normal çalışma saatlerinde hizmet vermektedir. Peki, 1 Ocak resmi tatil günü kuyumcular açık mı? İşte detaylar...

1 OCAK 2024 KUYUMCULAR AÇIK MI?

Cumartesi günleri genellikle kuyumcular açık olup, pazar günleri kapalıdır. Resmi tatillerde açık olup olmaları da yerel düzenlemelere bağlıdır. Örneğin, dini bayramlar gibi özel günlerde kuyumcular genellikle kapalı olabilir.

Ancak, resmi tatillerde, örneğin 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi günlerde açık olabilirler.

Her durumda, müşterilerin kuyumcuların çalışma saatleri ve tatil durumu konusunda önceden bilgi alarak ziyaret etmeleri tavsiye edilir.

RESMİ TATİLLERDE DÖVİZ ALINIR MI?

Resmi tatiller, hafta sonları ve yarım gün çalışılan günlerde gösterge kur belirlenmez.

1 OCAK 2024 DÖVİZ BÜROLARI AÇIK MI?

1 Ocak 2024 günü döviz bürolarının kapalı olması bekleniyor.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Yeni yılın ilk gününde tarihi yürüyüş: Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet
Başkan Erdoğan’ın liderliğindeki AK Parti sahaya iniyor! Yerel seçim startı o illerde verilecek
85 milyonun geliri artıyor! Ocak’ta kim ne alıyor? İşte tahminlere göre zam oranları...
SON DAKİKA