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    'Bye' hayat! Bursa'da uçak düşmesi sonucu hayatını kaybeden Burcu Sağlam'ın son mesajı yürekleri yaktı

    Güzellik uzmanı Burcu Sağlam, uçağın düşmesi sonucu kurtarılamadı. Faciadan dakikalar önce ise arkadaşına Whatsapp'tan "Bye" yazdığı ortaya çıktı. Mesajı yüreklerini dağladı.

    Bye hayat!

    Sakarya Pamukova Havaalanından kalkan tek motorlu uçak, geçen hafta Bursa Osmangazi yakınlarına çakıldı. Feci kazada uçağın pilotu iş insanı Hakan Köksal (54) ve uçakta yolcu olan Burcu Sağlam (22) hayatını kaybetti. Evden iş görüşmesi için çıkan Sağlam'ın ailesinin kızlarının uçağa bindiğinden habersiz olduğu belirlendi. Cesedi teşhis için giden Burcu Sağlam'ın babası Mehmet Sağlam, kızını, boynundaki kalın zincirli ve adının yazılı olduğu kolyeden teşhis etti. Güzellik uzmanının uçak düşmeden sadece birkaç dakika önce ise Whatsapp'tan "Bye" yazdığı ortaya çıktı. Bu görüşme yürekleri yaktı.



    Tek motorlu uçak, doğal gaz çevrim santralindeki 380 bin voltluk elektrik taşıyan yüksek gerilim hattına çarpıp yere çakılmıştı.

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    Haberler Yaşam 'Bye' hayat! Bursa'da uçak düşmesi sonucu hayatını kaybeden Burcu Sağlam'ın son mesajı yürekleri yaktı
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