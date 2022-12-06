Tuzla'da korku dolu anlar! Alevler kısa sürede büyüdü

Çalışanlar, depoda bulunan ve yanmaktan kurtulan ürünleri alarak dışarı taşıdı.

Mahalle sakini Mehmet Şamlı, "Arkadaşlarımız oturuyor burada. Yangın olduğunu söylediler, hemen geldik. Takip ediyoruz itfaiye çalışıyor. Bezler falan var herhalde, kısa devreden onlar tutuştu" dedi.