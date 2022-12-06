Tuzla'da korku dolu anlar! Alevler kısa sürede büyüdü

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ
Yangın kısa sürede büyürken bazı site sakinleri evlerinden dışarı çıktı. Bölgeye gelen ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Kızı sitede oturan bir anne ise gözyaşları içinde söndürme çalışmalarını izledi.
Çalışanlar, depoda bulunan ve yanmaktan kurtulan ürünleri alarak dışarı taşıdı.
Mahalle sakini Mehmet Şamlı, "Arkadaşlarımız oturuyor burada. Yangın olduğunu söylediler, hemen geldik. Takip ediyoruz itfaiye çalışıyor. Bezler falan var herhalde, kısa devreden onlar tutuştu" dedi.