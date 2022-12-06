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    • Yaşam
    • 06.12.2022 23:41
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    • 06.12.2022 23:43
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    Tuzla'da korku dolu anlar! Alevler kısa sürede büyüdü

    İstanbul'da korku dolu gece... Tuzla'da bulunan bir sitenin zemin katındaki mobilya deposunda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    İstanbul’da korku dolu anlar!

    Tuzla'da bulunan bir sitenin zemin katındaki mobilya deposunda yangın çıktı.

    Yangın, saat 21.30 sıralarında Aydıntepe Mahallesi Alaaddin Sokak üzerinde bulunan bir sitenin zemin katındaki 600 metrekarelik mobilya deposunda çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ
    Yangın kısa sürede büyürken bazı site sakinleri evlerinden dışarı çıktı. Bölgeye gelen ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Kızı sitede oturan bir anne ise gözyaşları içinde söndürme çalışmalarını izledi.

    Çalışanlar, depoda bulunan ve yanmaktan kurtulan ürünleri alarak dışarı taşıdı.

    Mahalle sakini Mehmet Şamlı, "Arkadaşlarımız oturuyor burada. Yangın olduğunu söylediler, hemen geldik. Takip ediyoruz itfaiye çalışıyor. Bezler falan var herhalde, kısa devreden onlar tutuştu" dedi.

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