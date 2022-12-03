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    Bursa'da düşen uçaktan geriye acı dolu hikaye kaldı!

    Bursa'da düşen uçaktan geriye iki acı hikaye kaldı. Hakan Köksal’ın 4 kişilik uçak lisansını almak için gerekli son uçuşu yaptığı ortaya çıktı. Güzellik uzmanı Burcu Sağlam’ın ise en büyük hayali olan pilotluk için eğitim aldığı vurgulandı.

    Köşe b’uçak’ acı

    Havacılık dünyasını yasa boğan kaza, önceki gün Bursa'da yaşandı. Hakan Köksal'ın kullandığı tek motorlu uçak Ovaakça Doğalgaz Çevrim Santrali yakınlarında yere çakıldı. Yunuseli Sportif Havacılık Derneği (YUSHAD) Başkanı işadamı Hakan Köksal'ın kullandığı uçaktan geriye enkaz kaldı. Yakın arkadaşı olan Hasan Köksal ile kaza öncesi yaptığı görüşmeyi anlatan öğretmen pilot Vedat Sarıkaya "Kalkışından 30 dakika sonra telefonda görüştük. Pamukova'ya gidip geleceğini söyledi. 'Hava şartları iyi değil. Geri dönün' dedik. 'İnerim' dedikten 5 dakika sonra kaza meydana gelmiş" ifadesini kullandı.



    GERİYE O KARELER KALDI
    Kendisine ait TC-UHY kuyruk numaralı özel uçağıyla uçuş yapan Köksal'ın, 4 kişilik uçak lisansını almak için gittiği ortaya çıktı. Güzellik uzmanı Burcu Sağlam'ın ise en büyük hayalinin pilotluk olduğu öğrenildi. Köksal ile Sağlam'dan geriye düşen uçağın kokpitinde çektikleri ve sosyal medyadan paylaştıkları görüntüler ve fotoğraflar kaldı.



    CEVDET ÖZDEMİR-MUHARREM DOĞANTEZ

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    Haberler Yaşam Bursa'da düşen uçaktan geriye acı dolu hikaye kaldı!
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