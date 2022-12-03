Bursa'da düşen uçaktan geriye acı dolu hikaye kaldı!





GERİYE O KARELER KALDI

Kendisine ait TC-UHY kuyruk numaralı özel uçağıyla uçuş yapan Köksal'ın, 4 kişilik uçak lisansını almak için gittiği ortaya çıktı. Güzellik uzmanı Burcu Sağlam'ın ise en büyük hayalinin pilotluk olduğu öğrenildi. Köksal ile Sağlam'dan geriye düşen uçağın kokpitinde çektikleri ve sosyal medyadan paylaştıkları görüntüler ve fotoğraflar kaldı.