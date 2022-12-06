Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 07.12.2022 06:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.12.2022 06:09
    ABONE OL

    Kadıköy'de alkollü sürücü dehşet saçtı! Önce kaza yaptı sonra araçta bekledi

    Kadıköy'de gece saatlerinde alkollü olduğu iddia edilen bir araç sürücüsü, önünde giden otomobile çarptı. Kazanın ardından lüks araç hurdaya dönerken, sürücü saatlerce araç içinde bekledi.

    Alkollü sürücü dehşet saçtı! Önce kaza yaptı sonra...

    Kadıköy D-100 Kara Yolu üzerinde alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü önünde ilerleyen otomobile çarptı. Kaza saat 01.20 sıralarında D-100 Kara Yolu Kadıköy istikameti Ataşehir İçerenköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 06 CYE 373 plakalı alkollü otomobil sürücüsü aynı istikamette giden 34 DBY 167 plakalı otomobile arkadan çarptı.

    Kazanın ardından 06 CYE 373 plakalı lüks araç hurdaya çıktı. Lüks araç sahibi kazanın ardından hurdaya çıkan otomobilin içinde saatlerce bekledi. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar oluşurken olay yerine İBB'ye bağlı yol temizlik ekipleri ve araçları çekmek için çekici geldi. Kazayı sürücüler hafif sıyrıklarla atlatırken polis olay yerinde incelemelerde bulundu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Atatürk döneminde ’başıboş köpek’ kararı! İtlaf...
    Haberler Yaşam Kadıköy'de alkollü sürücü dehşet saçtı! Önce kaza yaptı sonra araçta bekledi
        SON DAKİKA