5 dakikada her şey değişti! Bursa’daki uçak kazasında pilot Hakan Köksal’ın o uyarıya verdiği cevap ortaya çıktı

Hakan Köksal'ın Yunuseli Sportif Havacılık Dernek Başkanı ve aynı zamanda Çalı Mahallesinde bulunan KPS Yedek Parça isimli firma sahibi olduğu, Burcu Sağlam'ın ise güzellik uzmanı olduğu tespit edildi. Hayatlarını kaybeden Köksal ve Sağlam dün son yolculuklarına uğurlandı.

