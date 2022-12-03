5 dakikada her şey değişti! Bursa'daki uçak kazasında pilot Hakan Köksal'ın o uyarıya verdiği cevap ortaya çıktı
Bursa'da geçtiğimiz gün düşen uçakta işadamı pilot Hakan Köksal ve güzellik uzmanı yolcu Burcu Sağlam hayatını kaybetti. Düşen uçakla iligili yeni detaylar da ortaya çıktı. Pilot Hakan Köksal'ın, hava şartlarının kötü olması nedeniyle havalimanından "Geri dön" uyarısına rağmen "İnerim" dediği öğrenildi. Uçak, bu konuşmadan 5 dakika sonra düştü. İşte detaylar...
Bursa'da geçtiğimiz gün düşen uçakta işadamı pilot Hakan Köksal ve güzellik uzmanı yolcu Burcu Sağlam hayatını kaybetti. Düşen uçakla iligili yeni detaylar da ortaya çıktı.
KALKIŞTAN 40 DAKİKA SONRA ARAZİYE DÜŞTÜ
Edinilen bilgiye göre, 1 Aralık'ta saat 15.01 sıralarında Pamukova Havaalanından kalkış yapan Asya Havacılık bünyesine kayıtlı; Hakan Sağlam'ın kendisine ait olan TC-UHY kuyruk numaralı tek motorlu amatör uçak, 15.41 sıralarında hava muhalefeti sebebiyle Osmangazi İlçesi Ovaakça Santral Mahallesinde bulunan araziye düştü.
Pilot olan işadamı Hakan Köksal (54) ve uçakta yolcu olarak bulunan güzellik uzmanı Burcu Sağlam (22) hayatını kaybetti.
Hakan Köksal'ın Yunuseli Sportif Havacılık Dernek Başkanı ve aynı zamanda Çalı Mahallesinde bulunan KPS Yedek Parça isimli firma sahibi olduğu, Burcu Sağlam'ın ise güzellik uzmanı olduğu tespit edildi. Hayatlarını kaybeden Köksal ve Sağlam dün son yolculuklarına uğurlandı.