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    • Yaşam
    • 05.12.2022 10:45
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    • 05.12.2022 11:15
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    Bursa'daki uçak kazasının yeni görüntüsü: 380 bin voltla gelen ölüm

    Bursa’da tek motorlu eğitim uçağının düşme anı çevrim santralinin güvenlik kameralarına yansıdı. Pilot Hakan Köksal ve Burcu Sağlam’ın yaşamını yitirdiği kazada uçağın, doğalgaz kombine çevrim santralinin ürettiği 380 bin voltluk elektrik taşıyan yüksek gerilim direği ve tellerine dokunduğu kayıtlara geçti. Uçağın temas anından alev aldığı ve ardından yere düştüğü görüldü. Görüntüler Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelemeye alındı.

    AJANSLAR
    380 bin voltla gelen ölüm

    Bursa'da 2 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının ardından uçağın nasıl düştüğü halen araştırılırken uçağın düşme anına ilişkin güvenlik kemara görüntüleri ortaya çıktı.

    GERİLİM DİREĞİNE ÇARPTI
    Görüntülerde düşen uçağın kanadının Ovakça Doğalgaz Kombine Çevrim Santralindeki yüksek gerilim direği ve teline dokunduğu bu sırada bir patlamanın yaşandığı görüldü.

    Gerilim hattından çevrim santralinin ürettiği 380 bin voltluk elektriğin geçtiği öğrenildi.

    Kazada hayatlarını kaybeden 54 yaşındaki pilot işadamı Hakan Köksal ile 22 yaşındaki güzellik uzmanı Burcu Sağlam'ın elektrik akımına kapılıp mı yoksa düşmeşe bağlı olarak mı öldükleri otopsi raporu sonrası belirlenecek.

        İKİSİ DE TOPRAĞA VERİLDİ
        Sağlam'ın ve Köksal'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmişti.

        22 yaşındaki Burcu Sağlam ikamet ettiği merkez Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi'ndeki Hacı Bekir Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ailesi ve sevenlerinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlanmıştı.

        Genç kızın cenazesi, Hamitler Kent Mezarlığına defnedildi.

            Genç kızın dört kardeş olduğu, 2 ablası ve bir erkek kardeşi olduğu ve önceden ortak biriyle kuaför işlettiği öğrenildi.

            Uçağın pilotu 54 yaşındaki iş adamı Hakan Köksal'ın cenazesi de ikamet ettiği Çalı Mahallesi'nde bulunan Çamlık Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çalı mezarlığında defnedildi.

            Köksal'ın uzun süredir eğitim uçağı pilotu olarak çalışıtğı öğrenildi.
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                Haberler Yaşam Bursa'daki uçak kazasının yeni görüntüsü: 380 bin voltla gelen ölüm
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