Bursa'daki uçak kazasının yeni görüntüsü: 380 bin voltla gelen ölüm

Bursa'da 2 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının ardından uçağın nasıl düştüğü halen araştırılırken uçağın düşme anına ilişkin güvenlik kemara görüntüleri ortaya çıktı.

GERİLİM DİREĞİNE ÇARPTI

Görüntülerde düşen uçağın kanadının Ovakça Doğalgaz Kombine Çevrim Santralindeki yüksek gerilim direği ve teline dokunduğu bu sırada bir patlamanın yaşandığı görüldü.