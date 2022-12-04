Bursa'daki uçak kazasında ölen Burcu Sağlam ile ilgili kahreden detay! Ailesinin haberi yoktu

Bursa'da 1 Aralık Perşembe günü saat 15.00 sularında düşen uçakta işadamı pilot Hakan Köksal (54) ve yolcu Burcu Sağlam (22) hayatını kaybetmişti. Düşen tek motorlu uçağın pilotu Hakan Köksal'ın ve yolcu olarak bulunan Burcu Sağlam'ın ölmeden dakikalar önce kokpitte çektiği görüntüler ortaya çıkmıştı.



Sabah'ta yer alan habere göre, uçak kazasında hayatını kaybeden güzellik uzmanı Burcu Sağlam ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Samsun'dan gelerek 15 yıl önce Bursa'ya yerleşen ailesiyle birlikte yaşayan Sağlam, önce liseyi bıraktı, ardından açıktan bitirdi ve üniversite okumaya karar verdi.