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    • Yaşam
    • 04.12.2022 09:19
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    • 04.12.2022 09:46
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    Bursa'daki uçak kazasında ölen Burcu Sağlam ile ilgili kahreden detay! Ailesinin haberi yoktu

    Bursa'da 1 Aralık’ta düşen uçakta işadamı pilot Hakan Köksal ve güzellik uzmanı yolcu Burcu Sağlam hayatını kaybetti. Düşen uçakla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Kazada ölen Burcu Sağlam’ın o gün iş aramak için evden çıktığı, ailesinin ise kızlarının uçağa bindiğinden haberlerinin olmadığı öğrenildi.

    takvim.com.tr
    Uçak kazasında ölen genç kadın ile ilgili kahreden detay!

    Bursa'da 1 Aralık Perşembe günü saat 15.00 sularında düşen uçakta işadamı pilot Hakan Köksal (54) ve yolcu Burcu Sağlam (22) hayatını kaybetmişti. Düşen tek motorlu uçağın pilotu Hakan Köksal'ın ve yolcu olarak bulunan Burcu Sağlam'ın ölmeden dakikalar önce kokpitte çektiği görüntüler ortaya çıkmıştı.


    Sabah'ta yer alan habere göre, uçak kazasında hayatını kaybeden güzellik uzmanı Burcu Sağlam ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Samsun'dan gelerek 15 yıl önce Bursa'ya yerleşen ailesiyle birlikte yaşayan Sağlam, önce liseyi bıraktı, ardından açıktan bitirdi ve üniversite okumaya karar verdi.

    İŞ ARAMAK İÇİN EVDEN ÇIKTI
    Bu arada Sağlam, bir arkadaşıyla kadın kuaförü işletti. Daha iyi bir kariyer sahibi olmak isteyen Sağlam, 1 Aralık sabahı iş aramaya gittiğini söyleyerek evden çıktı. Sağlam, iş görüşmelerinin olumlu sonuçlanmaması üzerine umutsuzluğa kapıldı.

    Daha önce yine iş için tanıştığı işadamı Hakan Köksal'ı aradı. Sağlam, Köksal'ın bir sertifikayı almak için uçakla Pamukova Havaalanı'na gideceğini öğrendi. Genç kız moral bulmak için Köksal'a kendisinin de uçağa binmek istediğini söyledi.

        AİLESİNİN UÇAĞA BİNDİĞİNDEN HABERİ YOKTU
        Evden "İş görüşmesine gidiyorum" diyerek çıkan Sağlam'ın ailesi, kızlarının uçağa bindiğinden habersizdi. Yaşanan facianın ardından kaza haberlerini duyan Sağlam ailesi, kızlarının ölüm haberini yetkililerden gelen telefonla öğrendi.

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        Koza Altın
        Haberler Yaşam Bursa'daki uçak kazasında ölen Burcu Sağlam ile ilgili kahreden detay! Ailesinin haberi yoktu
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