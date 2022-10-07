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Özel Bayındır Hastanesi’nde yaşlı hastaya eziyet! Adı bilinmeyen genç muamması

Özel Bayındır Hastanesi’nde yaşlı hastaya eziyet! Adı bilinmeyen genç muamması
07.10.2022 19:09

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Son dakika haberi! Özel Bayındır Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören görevli 79 yaşındaki Nermin Zeren'e, sağlık personeli tarafından yapılan kötü muamele büyük tepki çekti. Yürütülen soruşturma kapsamında 4 zanlı tutuklanırken, hastanenin faaliyetleri askıya alındı. Zeren’in komşusu Belkız Duru, yaşananlarla ilgili konuştu. Duru, yaşlı kadının kendisini fizik tedaviye götüren genç bir erkek tarafından sahiplenildiğini ve durumu ağırlaşınca huzurevine yerleştirildiğini söyledi. Duru, yoğun bakımlara kamera konulması gerektiğini dile getirdi.

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