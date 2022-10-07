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    • Yaşam
    • 07.10.2022 14:42
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    • 07.10.2022 15:03
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    Can Göktuğ Boz'un cezası onandı! Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katletmişti!

    Son dakika haberleri... İstanbul Ataşehir'de Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden cani Can Göktuğ Boz "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Boz ayrıca "silahla tehdit" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 5 yıl hapisle cezalandırıldı. Caninin cezası onandı.

    Samuray kılıçlı caninin cezası onandı!

    İstanbul'da Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden cani Can Göktuğ Boz'un cezası onandı.

    Ataşehir'de 9 Kasım 2021 tarihinde 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'i yolda yürüdüğü sırada Samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un (27) yargılandığı dava 22 Nisan 2022 tarihinde karara bağlanmıştı.


    Fotoğrafta: Başak Cengiz

    AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
    Mahkeme, sanık Boz'u "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Sanık ayrıca "silahla tehdit" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 5 yıl hapisle cezalandırıldı.


    Fotoğrafta: Katil Can Göktuğ Boz

    Dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, dosya üzerindeki incelemesini tamamladı.

    Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir aykırılığın bulunmadığını, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığını, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu kaydederek, istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi. Bu kararla birlikte yerel mahkemenin sanık hakkında verdiği karar onanmış oldu.

        Oy birliğiyle verilen kararda Yargıtay yolunun açık olduğu kaydedildi.

        NE OLMUŞTU?
        Barbaros Mahallesi'nde 9 Kasım 2021'de akşam bir sitenin önünde yürüyen Başak Cengiz (28), bu sitede oturan Can Göktuğ Boz'un kılıçlı saldırısına uğramıştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaralanan Cengiz, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Can Göktuğ Boz'un "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla, "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

        Savcılık da esas hakkındaki mütalaasında iddianame doğrultusunda ceza verilmesini talep etmişti.

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        Samuray kılıçlı caninin cezası onandı!
        Haberler Yaşam Can Göktuğ Boz'un cezası onandı! Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katletmişti!
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