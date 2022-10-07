Darp görüntülerini yayınlayan Ümitcan Uygun'un cezası belli oldu: 4 yıl 10 ay

Sanık Uygun, "Ben eve gittiğimde Aleyna'nın telefonu açıktı. Canlı yayın yapıyordu. Aleyna'nın bütün sosyal medya hesaplarının ve telefonunun şifrelerini biliyordum. Ölümünden sonra bu şifreleri polise ben verdim. Konut dokunulmazlığından yargılanıyorum, ama ev benim üzerime kayıtlı. Bunu, ev sahibim de verdiği ifadede doğrulamıştır. Dosyanın karara bağlanmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı