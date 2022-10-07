Darp görüntülerini yayınlayan Ümitcan Uygun'un cezası belli oldu: 4 yıl 10 ay

Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak tanınan Sema Esen, ölümünden önce kendisine şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medyadan canlı olarak yayınlayan Ümitcan Uygun hakkında şikayetçi oldu. Uygun ve evde bulunan arkadaşı Enes Özdemir, gözaltına alınmalarının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Soruşturma sonunda Uygun ve Özdemir hakkında 'konut dokunulmazlığını ihlal', 'tehdit', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme' ve 'bilişim sistemine usulsüz girme' suçlarından dava açıldı.
Ankara 17'nci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına Uygun, Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili dava çerçevesinde tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı.