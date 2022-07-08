Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'nın cenazesi toprağa verildi

Türkiye, başarılı bir hekimini, korkunç saldırıda yitirdi. Hacı Mehmet Akçay, Kardiyoloji Uzm. Dr. Ekrem Karakaya katletti. Saldırının detayları tüyler ürpertti. Buna göre Hacı Mehmet Akçay, Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisiydi. 7 Haziran'da annesi Keziban Akçay'ı kalp krizinden kaybetti. Salı günü bacak ağrısı olduğu için izin istedi. Çift şarjörle Konya Şehir Hastanesi'ne gitti. Uzm. Dr. Ekrem Karakaya'nın odasına girdi. Tam 12 el genç hekime ateş etti. Yedek şarjörünü taktıktan sonra bir el de kendi kafasına sıkarak can verdi.

ANNESİYLE VEDALAŞMIŞ

Saldırı, Türkiye'nin yüreğini yakarken acının adresi Kayseri'ydi. Dr. Ekrem Karakaya'nın cenazesi, memleketi Develi'ye gönderildi. Burada düzenlenen törende, gözyaşları bir an olsun dinmedi. Kardeşi Mehmet Murat Kaarakaya'nın sözleri yüreklere işledi: Tedaviyi doktor yapar şifayı Allah verir. Katili, benim ağabeyim tedavi etti. Şifayı Allah'tan beklemeleri gerekirken böyle bir olay oldu. Ağabeyimi protestolarla değil tekbirlerle son yolculuğuna uğurlayalım... Öte yandan iki kız çocuğu babası olan hekimin geçtiğimiz hafta memleketine gittiği öğrenildi. "Oğlum biraz daha kal" diyen annesine "Hastalarım bekler" dediği öğrenildi. TOLGA YANIK – ALI ALTUNTAŞ

CELLAT VİDEOSU

Katil Hacı Mehmet Akçay'ın bir TikTok videosundaki sözleri dikkat çekti: 7 senedir diyar diyar gezip baş kesen celladım!

BAKAN'DAN ZİYARET

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca meslektaşını kaybetmenin acısını yaşadı. Cenaze töreninde Karakaya ailesinin acısını paylaştı. "Bir baba, bir evlat, bir eş, bir hekim kardeşimizi hayattan kopardılar. Başımızsağ olsun" ifadesini kullandı.

GÖREVİNE AŞIKTI

Ekrem Karakaya, görevine yürekten bağlıydı. Hastalarının da sevgisini kazandı. Ondan geriye, sosyal medyada kendisi için yapılan yorumlar kaldı:

BABAMIN tansiyonu yükseldi. Geceleyin hocamı telefonla aradık. Sağ olsun bize döndü sorunu anlattık.

DİKKATLİ, insanları ve işini seven bir doktor.

ŞİMDİYE kadar gördüğüm en iyi hekim...