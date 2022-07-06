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    • Güncel
    • 06.07.2022 23:12
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    • 06.07.2022 23:17
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    Konya'da doktor Ekrem Karakaya'nın katledildiği elim olay üzerinden siyaset devşiren Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki

    Konya'da Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya uğradığı silahla saldırı sonucu yaşamını yitirdi. 39 yaşındaki saldırgan Hacı Mehmet Akçay da aynı silahla intihar etti. Yaşanan elim olayın üzerine açıklamalar peş peşe gelirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu siyasi şova soyundu. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden çirkin bir paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu'na Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sert tepki geldi.

    Kılıçdaroğlu’na sert tepki!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Konya Şehir Hastanesi'nde uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren doktor Ekrem Karakaya'yı alet ederek yaptığı çirkin paylaşımla ilgili açıklamalarda bulundu.

    "MİLLETİMİZİN VİCDANINA HAVALE EDİYORUM"
    Bakan Koca, "Bir hekimin katledilmesi karşısında zerre kadar üzüntü içermeyen şu sözleri milletimizin vicdanına havale ediyorum. Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey. Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?" ifadelerini kullandı.


    Fotoğrafta: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın söz konusu paylaşımı

    DOKTORU VURDU İNTİHAR ETTİ!
    Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya, 39 yaşındaki Hacı Mehmet Akçay tarafından poliklinikte vurularak öldürüldü.


    Fotoğrafta: Doktor Ekrem Karakaya

    Aynı silahla kafasına ateş eden silahlı saldırganda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Saldırgan Akçay'ın bir ay önce kaybettiği annesinin ölümünden doktor Karakaya'yı sorumlu tuttuğu ileri sürüldü.



    Fotoğrafta: Saldırgan Hacı Mehmet Akçay

    SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TABANCA, RUHSATLI TABANCASI ÇIKTI
    Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı Şehir Hastanesi'ndeki klinikte ateş ederek öldürdükten sonra intihar eden Yunak Devlet Hastanesi'nde görevli Hacı Mehmet Akçay'ın saldırıda kullandığı tabancanın, kendi adına taşıma ruhsatlı olduğu ortaya çıktı.



        ''HEKİM KARDEŞİMİZİN ALÇAKÇA KATLEDİLMESİNİ LANETLİYORUZ''
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırıya Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

        ''Konya Şehir Hastanesi'nde doktor Ekrem Karakaya'nın silahlı saldırı sonucu öldürülmesini, vatandaşlarımızın sağlığı için mücadele veren hekim kardeşimizin alçakça katledilmesini lanetliyoruz.''
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        Haberler Güncel Konya'da doktor Ekrem Karakaya'nın katledildiği elim olay üzerinden siyaset devşiren Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki
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