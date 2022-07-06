Konya'da doktor Ekrem Karakaya'nın katledildiği elim olay üzerinden siyaset devşiren Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Konya Şehir Hastanesi'nde uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren doktor Ekrem Karakaya'yı alet ederek yaptığı çirkin paylaşımla ilgili açıklamalarda bulundu.
"MİLLETİMİZİN VİCDANINA HAVALE EDİYORUM"
Bakan Koca, "Bir hekimin katledilmesi karşısında zerre kadar üzüntü içermeyen şu sözleri milletimizin vicdanına havale ediyorum. Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey. Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?" ifadelerini kullandı.
Fotoğrafta: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın söz konusu paylaşımı
DOKTORU VURDU İNTİHAR ETTİ!
Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya, 39 yaşındaki Hacı Mehmet Akçay tarafından poliklinikte vurularak öldürüldü.
Fotoğrafta: Doktor Ekrem Karakaya
Aynı silahla kafasına ateş eden silahlı saldırganda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Saldırgan Akçay'ın bir ay önce kaybettiği annesinin ölümünden doktor Karakaya'yı sorumlu tuttuğu ileri sürüldü.
Fotoğrafta: Saldırgan Hacı Mehmet Akçay
SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TABANCA, RUHSATLI TABANCASI ÇIKTI
Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı Şehir Hastanesi'ndeki klinikte ateş ederek öldürdükten sonra intihar eden Yunak Devlet Hastanesi'nde görevli Hacı Mehmet Akçay'ın saldırıda kullandığı tabancanın, kendi adına taşıma ruhsatlı olduğu ortaya çıktı.