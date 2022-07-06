Konya'da doktor Ekrem Karakaya'nın katledildiği elim olay üzerinden siyaset devşiren Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Konya Şehir Hastanesi'nde uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren doktor Ekrem Karakaya'yı alet ederek yaptığı çirkin paylaşımla ilgili açıklamalarda bulundu.



"MİLLETİMİZİN VİCDANINA HAVALE EDİYORUM"

Bakan Koca, "Bir hekimin katledilmesi karşısında zerre kadar üzüntü içermeyen şu sözleri milletimizin vicdanına havale ediyorum. Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey. Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?" ifadelerini kullandı.





Fotoğrafta: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın söz konusu paylaşımı