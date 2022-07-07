Son dakika: Konya'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya son yolculuğa uğurlanıyor!

"CENAZEMİZ VAR, HASTA BAKILMAYACAK"

Konya'da kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın (47) görev yaptığı hastanede silahlı saldırıda yaşamını yitirmesinin ardından olayın yaşandığı klinik, kapısına 'Cenazemiz var. Hasta bakılmayacaktır' yazısı asılarak, kapalı tutuldu.

Saldırının ardından sağlık çalışanları 7- 8 Temmuz tarihleri arasında iş bırakma eylemi kararı aldı. Bu nedenle bugün başta saldırının yaşandığı Konya Şehir Hastanesi olmak üzere hastanelerde acil servisler dışında hizmet verilmiyor.

'CENAZEMİZ VAR' YAZISI

Konya Şehir Hastanesi'nde saldırının gerçekleştiği kardiyoloji kliniğini kapısına, 'Cenazemiz var. Hasta bakılmayacaktır' yazısı asıldı. Kliniğin kapısı da kapalı tutuldu.