Son dakika: Konya'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya son yolculuğa uğurlanıyor!

Konya'da silahlı saldırı sonucu görev yaptığı hastanede öldürülen Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya için Kayseri'de cenaze töreni düzenleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya'nın ailesiyle telefonda görüşerek taziyelerini iletti.
DHA muhabiri Olcay Düzgün cenaze törenine ilişkin bilgileri aktardı.
Olcay Düzgün'ün açıklamaları şöyle:
İLÇEDE HÜZÜN HAKİM
Konya Şehir Hastanesi'nde öldürülen Ekrem Karakaya'nın cenazesi memleketi Kayseri'nin Develi ilçesine getirildi. Dün akşam yakınları tarafından teslim alınan cenaze öncelikle baba ocağına getirildi, ardından törenin yapılacağı alana getirildi. Develi ilçesinde hüzün hakim..
SAĞLIKÇILAR BEYAZ ÖNLÜKLERİYLE GELDİ
Törene çok sayıda bir katılım var. Sağlık çalışanları beyaz önlükleriyle cenazeye gelmiş durumda.