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    • Yaşam
    • 06.07.2022 15:09
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    • 06.07.2022 15:41
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    Konya'da dehşet! Doktor Ekrem Karakaya'yı ağır yaralayan şahıs intihar etti

    Konya son dakika! Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji uzman doktor Ekrem Karakaya'yı bir şahıs silahla vurarak ağır yaraladı. Şahıs aynı silahla kendini vurarak intihar etti. Gelen bilgiye göre Kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya ve saldırgan hayatını kaybetti.

    Konya’da dehşet!

    Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji uzman doktor Ekrem Karakaya'yı bir şahıs silahla vurarak ağır yaraladı.

    Saldırgan, ardından aynı tabancayla kafasına ateş edip intihar girişiminde bulundu.

    Olay, 14.30 sıralarında Karatay ilçesinde Konya Şehir Hastanesi'nin kardiyoloji bölümünde meydana geldi.

    DOKTOR EKREM KARAKAYA AMELİYATA ALINDI
    Bir kişi, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'nın tabancayla başına ateş açtı.

    Ardından aynı tabancayla kafasına ateş edip, intihara kalkıştı. Yaralı Karakaya ve saldırgan, ameliyata alındı.

    Konya'da dehşet!

    DOKTOR VE SALDIRGAN ÖLDÜ
    Doktor ve saldırgandan son dakika haberi geldi. Kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya ve saldırgan hayatını kaybetti.

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