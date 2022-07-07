Ağabeyi Ekrem hocanın fedakar mücadelesini anlattı: 'Bayramda nöbette olacağım' dedi

Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın cenazesi memleketi Kayseri'nin Develi ilçesinde toprağa verildi.
KESİN BENİ EKREM ZANNETTİ
Tören sırasında zaman zaman alkışlı protesto yapıldı, tekbir getirildi.
Burada konuşan ağabey Mehmet Murat Karakaya, kardeşinin sadece kardiyolog olmadığını, rahatsızlığı bulunan herkesle yakından ilgilendiğini dile getirdi.
İlçedeki tüm hastaların kardeşine başvurduğunu anlatan Karakaya, şunları kaydetti:
Simam biraz kardeşime benzediği için ilçede gezerken insanlar ayağa kalkardı. Yaklaşınca, 'Lütfen oturun, ben Ekrem değilim.' derdim. Dün belki de Ekrem'in saldırıya uğradığı saatlerdi, bir ağabey balkondan seslendi, 'Anjio oldum, haberin var mı hocam?' dedi. Ben de kesin beni Ekrem zannetti dedim, 'ben Ekrem değilim, geçmiş olsun.' dedim. Ekrem Kayseri'de, Develi'de, Karabük'te, Konya'da böyle tanınıyordu. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin, cennetiyle müşerref eylesin.
EKREM KARDEŞİMİZİ TEKBİRLERLE UĞURLAYALIM
Tıp camiasını anlıyorum, doktor kardeşlerimiz, Sağlık Bakanımız burada, biraz önce Cumhurbaşkanımızla konuştuk. Gerekli önlemler alınacak inşallah. Sizin hassasiyetinizi anlıyoruz. Sadece bir şey istirham ediyorum, burası cenaze ortamı. Tüm dostlardan, doktor arkadaşlardan, Develi halkından ve misafirlerden Ekrem kardeşimizi rahmeti rahmana uğurlarken tekbirlerle uğurlayalım. Geldiniz, Allah razı olsun, lütfen Ekrem'i bu şekilde yolculuğuna uğurlayalım.
CAHİLCE KATLEDİLDİ
Karakaya için Kayseri'nin Develi ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, teröre verilen sınav gibi sağlıkta şiddet için de vereceklerini kaydetti.
Bakan Koca şunları söyledi:
Bugün tarifsiz bir acı yaşıyoruz. Başkasını yaşamını korumak için yemin eden bir hekimimizin canına kıyıldı. Bir baba, bir evlat, bir eş, bir hekim kardeşimizi hayattan kopardılar. Cahilce katledildi. Şehidimiz Dr. Ekrem Karakaya'ya Allah'tan rahmet diliyor, ailesine, yakınlarına, sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.
Terörle verdiğimiz sınavı hep birlikte sağlıkta şiddet için de vereceğiz. Hiçbir hekim arkadaşım, hiçbir çalışan arkadaşım asla yalnız olduğunu hissetmemeli. Devlet iradesinin, bütün gücüyle yanımızda olduğunu bilelim.
Vatandaşlarımıza, halkımıza, özellikle hekim arkadaşlarımıza, sağlık çalışanlarımıza daha çok saygı ve özellikle önemli bir tutum bekliyorum.
Sağlık çalışanlarımıza, hekim arkadaşlarımıza kalkan her el toplumumuzun, halkımızın canına kast etmiş anlamına geliyor. Milletimizin başı sağ olsun.