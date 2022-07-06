Konya'da doktor Ekrem Karakaya'yı öldürmüştü! İşte Katil Hacı Mehmet Akçay'ın TikTok videoları
Konya Şehir Hastanesi'nde doktor Ekrem Karakaya'yı tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar eden Hacı Mehmet Akçay'ın TikTok videoları ortaya çıktı. Akçay'ın annesi Kezban Akçay'ın 7 Haziran günü geçirdiği kalp krizi sonucu Yunak Devlet Hastanesi'nden sevkle Konya Şehir Hastanesi'ne getirildiği, burada doktor Ekrem Karakaya tarafından anjiyo ameliyatı yapıldığı, bir gün sonra da yaşamını yitirdiği öğrenilmişti. İşte katil Ekrem Karakaya'nın TikTok videoları...
06.07.2022 18:50 - Son Güncelleme: 06.07.2022 18:50
Konya Şehir Hastanesi'nde doktor Ekrem Karakaya'yı tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar eden Hacı Mehmet Akçay'ın (39), güvenlik görevlisi olarak çalıştığı Yunak Devlet Hastanesi'nden, belinden rahatsız olduğunu belirtip, burada ortopedi servisi olmadığı için Akşehir Devlet Hastanesi'ne gideceğini söyleyerek izin aldığı ortaya çıktı.
Akçay'ın annesi Kezban Akçay'ın (58) 7 Haziran günü geçirdiği kalp krizi sonucu Yunak Devlet Hastanesi'nden sevkle Konya Şehir Hastanesi'ne getirildiği, burada doktor Ekrem Karakaya (47) tarafından anjiyo ameliyatı yapıldığı, bir gün sonra da yaşamını yitirdiği bildirildi.