Konya’da doktor Ekrem Karakaya’yı öldürmüştü! İşte Katil Hacı Mehmet Akçay’ın TikTok videoları

Konya Şehir Hastanesi'nde doktor Ekrem Karakaya'yı tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar eden Hacı Mehmet Akçay'ın (39), güvenlik görevlisi olarak çalıştığı Yunak Devlet Hastanesi'nden, belinden rahatsız olduğunu belirtip, burada ortopedi servisi olmadığı için Akşehir Devlet Hastanesi'ne gideceğini söyleyerek izin aldığı ortaya çıktı.