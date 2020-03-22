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Son dakika: 'de skandal olay! "Evinize gidin, orası daha güvenli" diyen doktora saldırdı

Koronavirüsün 'de de görülmesinin ardından başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere sağlık çalışanlarının olağanüstü performansı göz doldurdu. Tüm Türkiye tek yürek olup 3 gün boyunca saat 21:00'da sağlık çalışanlarını alkışlarken 'den skandal bir haber geldi. Baş sı şikayetiyle hastaneye giden bir kişi, indeki doktor "evinize gidin, orası daha güvenli" dediği için doktora yumrukla saldırdı.

  • Yaşam
  • 22.03.2020 16:51
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  • Son Güncelleme: 22.03.2020 16:54
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Evinize gidin, orası daha güvenli diyen doktora saldırdı

'ne baş sı şikayetiyle giden S.A., "Durumunuz ciddi değil, koronavirüs nedeniyle eviniz daha güvenli" diyen doktor Okan K.'ye yumrukla saldırdı. S.A., polis ekiplerince gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDI!
Olay, öğle saatlerinde, Düzce'deki Atatürk Devlet Hastanesi'nin inde meydana geldi. Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gelen S.A., acilen tedavi edilmek istediğini söyledi. Acil serviste görevli doktor Okan K. ise S.A.'ya sağlık durumunun ciddi olmadığını, koronavirüs nedeniyle hastanenin riskli olduğunu ve evinin daha güvenli olduğunu söyledi. Bunun üzerine S.A., boğazına sarıldığı doktora yumruk attı. Hastanedeki güvenlik görevlileri araya girerken, S.A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Doktor Okan K. ise darp raporu aldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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