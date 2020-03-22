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    • Magazin
    • 22.03.2020 Gazete
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    ’ın oyuncularından na teşekkür: Gönülden alkışlıyoruz

    ’ın oyuncuları sosyal medyadan mıza teşekkür mesajı yayınladı. Başrol oyuncusu , “Sağlık Bakanımız’ı ve bütün sağlık çalışanlarımızı gönülden alkışlıyoruz” dedi.

    Tarihi teşekkür

    Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın oyuncuları, Coronavirüs'le mücadele eden na video çekerek teşekkür etti. Dizinin Osman Bey'i Burak Özçivit, şunları söyledi: "Virüsle mücadelede bizler için gece gündüz demeden sabır ve fedakarlıkla çalışan başta Sağlık Bakanımız'a ve bütün sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Sizi canı gönülden alkışlıyoruz."

    Videoda Özçivit'le birlikte yer alan Yiğit Uçan, Alma Terzic, Emre Basalak ve Latif Koru da sağlık personeline teşekkür etti. Boran karakterine hayat veren Uçan, "Allah yardımcınız olsun. İyi ki varsınız. Sizleri canı gönülden alkışlıyoruz" derken Sofia'yı canlandıran Terzic şöyle konuştu: "Bizler için gece gündüz çalışanları yürekten alkışlıyoruz".

    Reyting rekorları kıran ''ın oyuncuları, bu duyarlı hareketleriyle büyük alkış aldı.

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