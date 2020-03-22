Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın oyuncuları, Coronavirüs'le mücadele eden sağlık çalışanlarına video çekerek teşekkür etti. Dizinin Osman Bey'i Burak Özçivit, şunları söyledi: "Virüsle mücadelede bizler için gece gündüz demeden sabır ve fedakarlıkla çalışan başta Sağlık Bakanımız'a ve bütün sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Sizi canı gönülden alkışlıyoruz."

Videoda Özçivit'le birlikte yer alan Yiğit Uçan, Alma Terzic, Emre Basalak ve Latif Koru da sağlık personeline teşekkür etti. Boran karakterine hayat veren Uçan, "Allah yardımcınız olsun. İyi ki varsınız. Sizleri canı gönülden alkışlıyoruz" derken Sofia'yı canlandıran Terzic şöyle konuştu: "Bizler için gece gündüz çalışanları yürekten alkışlıyoruz".

Reyting rekorları kıran 'Kuruluş Osman'ın oyuncuları, bu duyarlı hareketleriyle büyük alkış aldı.