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    • Ekonomi
    • 22.03.2020 Gazete
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    Çevre ve 'ndan 'koronavirüs' genelgesi: Borcu olanın suyunu kesmeyin

    Çevre ve Şehircilik Bakanı , “Belediyelerimiz ve bağlı kuruluşların hizmetleri, su borcu da dahil olmak üzere hiçbir suretle kesintiye uğratılmayacak” dedi.

    Borcu olanın suyunu kesmeyin
    Çevre ve 'nca koronavirüse karşı yeni tedbirlerin olduğu genelge hazırlanarak, 81 il valiliğine gönderildi. Bakan , sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından genelgeye ilişkin şunları kaydetti:

    "Belediyelerimiz ve bağlı kuruluşların hizmetleri, su borcu da dahil olmak üzere hiçbir suretle kesintiye uğratılmayacak. ve belediyelerce işletilen ve koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden bu süre zarfında kira talep edilmeyecek, kira sözleşmeleri uzatılacak ve kira borçları ertelenecektir."

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