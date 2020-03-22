Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca koronavirüse karşı yeni tedbirlerin olduğu genelge hazırlanarak, 81 il valiliğine gönderildi. Bakan Murat Kurum, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından genelgeye ilişkin şunları kaydetti:
"Belediyelerimiz ve bağlı kuruluşların içme suyu hizmetleri, su borcu da dahil olmak üzere hiçbir suretle kesintiye uğratılmayacak. İl Özel İdareleri ve belediyelerce işletilen ve koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden bu süre zarfında kira talep edilmeyecek, kira sözleşmeleri uzatılacak ve kira borçları ertelenecektir."
"Belediyelerimiz ve bağlı kuruluşların içme suyu hizmetleri, su borcu da dahil olmak üzere hiçbir suretle kesintiye uğratılmayacak. İl Özel İdareleri ve belediyelerce işletilen ve koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden bu süre zarfında kira talep edilmeyecek, kira sözleşmeleri uzatılacak ve kira borçları ertelenecektir."
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