İşte coronavirüsle ilgili doğru bilinen yanlışlar! Koronavirüse nasıl önlem alınmalı? Nasıl maske takılmalı?

Coronavirüs'ten korunmak için pek çok iddia ortaya atıldı. Çoğu, tamamen yanlıştı... Uzmanlar, virüsten nasıl önlem almalı, nasıl maske takmalı ve nasıl beslenmeli TAKVİM'e açıkladı...
Coronavirüs'ten korunmak için pek çok iddia ortaya atıldı. Çoğu, tamamen yanlıştı... Uzmanlar, virüsten nasıl önlem almalı, nasıl maske takmalı ve nasıl beslenmeli TAKVİM'e açıkladı...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.