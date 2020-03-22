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İşte coronavirüsle ilgili doğru bilinen yanlışlar! Koronavirüse nasıl önlem alınmalı? Nasıl maske takılmalı?

Coronavirüs’ten korunmak için pek çok iddia ortaya atıldı. Çoğu, tamamen yanlıştı... Uzmanlar, virüsten nasıl önlem almalı, nasıl maske takmalı ve nasıl beslenmeli ’e açıkladı...

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Coronavirüs'ten korunmak için pek çok iddia ortaya atıldı. Çoğu, tamamen yanlıştı... Uzmanlar, virüsten nasıl önlem almalı, nasıl maske takmalı ve nasıl beslenmeli TAKVİM'e açıkladı...

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Haberler Sağlık İşte coronavirüsle ilgili doğru bilinen yanlışlar! Koronavirüse nasıl önlem alınmalı? Nasıl maske takılmalı?
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