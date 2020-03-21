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'den sağlık çalışanlarına alkışlı destek

, sağlık çalışanlarını alkışlamaya dün akşam da devam etti. Kahramanlara, büyük destek verdi. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, sağlık çalışanlarını alkışladı.

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Ne kadar alkışlasak az
Yurdun dört bir yanında dün akşam saatler 21.00'i gösterdiğinde vatandaşlar balkon ve pencerelere çıkarak, virüs tehdidine karşı canla başla mücadele eden tüm sağlık çalışanlarını alkış yağmuruna tuttu.



Polis ekipleri ise 1 dakika boyunca sağlık çalışanları için siren çaldı. Trafikteki vatandaşlar da kornalara basarak destek verdi.

ERDOĞAN'DAN BÜYÜK DESTEK
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, sağlık çalışanlarını alkışladı. Erdoğan, "Coronavirüs ile mücadelemizin özverili ve fedakar kahramanlarına, her türlü zorluğa ve sıkıntıya göğüs geren tüm sağlık çalışanlarımıza şahsım, ailem ve Milletim adına selamlar, sevgiler ve elbette alkışlar" dedi.



Vatandaşlar sağlık çalışanlarına alkış tutarak teşekkür etti.

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