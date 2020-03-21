dört bir yanında dün akşam saatler 21.00'i gösterdiğinde vatandaşlar balkon ve pencerelere çıkarak, virüs tehdidine karşı canla başla mücadele eden tüm sağlık çalışanlarını alkış yağmuruna tuttu.

Polis ekipleri ise 1 dakika boyunca sağlık çalışanları için siren çaldı. Trafikteki vatandaşlar da kornalara basarak destek verdi.

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, sağlık çalışanlarını alkışladı. Erdoğan,dedi.Vatandaşlar sağlık çalışanlarına alkış tutarak teşekkür etti.