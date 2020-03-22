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Hastanede servisinde dehşet saçmıştı! Adliyeye böyle sevk edildi

haberi... İstanbul'da 'nde tedavisi gören annesini görmesine izin vermeyen 2 güvenlik görevlisini bıçaklayarak yaralayan şahıs, adliyeye koruyucu maske ve tulumla gönderildi.

  • Yaşam
  • 22.03.2020 15:23
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  • Son Güncelleme: 22.03.2020 15:28
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Koronavirüs servisinde dehşet saçmıştı! Böyle sevk edildi

Maltepe'de bulunan nde tedavisi gören annesini görmek isteyen Murat D., karantina uygulanan kata çıkılmasına engel olan 2 güvenlik görevlisini bıçaklamıştı. Murat D., bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli ile onu adliyeye götüren ekipte koronavirüse karşı tulum ve koruyucu maske takılı olduğu görüldü.



Olay dün saat 16.00 sıralarında Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. İddialara göre göre koronavirüs şüphesiyle hastane yatırılan annesini görmek isteyen Murat D. karantina servisine girmek istedi. Hastane güvenliği karantina katına girilemeyeceğini ve yasak olduğunu söyleyerek izin vermedi. Bunun üzerine Murat D. ile güvenlikçiler arasında tartışma yaşandı. Tartışma diğer görevlilerin araya girmesiyle büyümeden önlendi. Bir süre sonra tekrar hastaneye gelen saldırgan elindeki bıçakla kendini engelleyen güvenlikçilere saldırdı. Olayda Minur Bağtur ile Ferhat Kırmızı bıçakla yaralandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli ile onu adliyeye götüren ekibin koronavirüse karşı tulum ve koruyucu maskeli oldukları görüldü.

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