Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüsün salgınında kişiden kişiye nasıl bulaştığını ve koronavirüsten korunmak için neler yapılması gerektiğinin ayrıntılarını paylaştı. Koronavirüsün, insan yapımı değil, doğal olarak mutasyona uğrayan bir virüs olduğunu belirten Prof. Dr. Kara, virüsün dokunmayla geçmesi için tutma süresi ve nem oranı olarak iki parametre olduğunu açıkladı.

Prof. Dr. Kara, "Virüsün geçebilmesi için normal şartlar altında 10 saniye gerekiyor. Eğer yüzeylerden birisi nemliyse bu süre 5 saniyeye, her iki yüzey de nemliyse 3 saniyeye kadar düşebiliyor. Yani bir yere dokunup elinizi çektiğinizde veya bir kapıyı açtığınızda virüs bulaşma riski yok" diyerek virüsün bulaşma süresini açıkladı.

10 DAKİKADA CORONAVİRÜSE YAKALANABİLİRSİNİZ

Koronavirüsün daha çok kişiden kişiye geçtiğini belirten Prof. Dr. Kara, "Hastalıklı bir kişiye bir metre mesafe içinde temas etmeden yaklaşık 10 dakika geçirdiğinizde virüs bulaşma riski oluşuyor. Bu sürenin altında yapılan görüşmelerde, örnek vermek gerekirse 'Nasılsınız?', 'İyiyiz', 'Hoşça kalın' türünden yapılan görüşmelerde risk yok!" açıklamasında bulundu.





"DIŞARIDAN ALINAN ŞEYİ 2-2.5 SAAT BEKLETİRSEK SORUN YAŞAMAYIZ"

Virüsün yüzeylerin üstünde yaşama süresinin pek anlam ifade etmediğini, önemli olanın hastalandıran miktardaki virüs olduğunu açıklayan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Örneğin çelik yüzeyde 72 saat yaşar deniliyor ama başlangıçta milyon olan virüs sayısı 72 saat sonunda 1'e düşüyor ki bu da hastalandıran miktarda virüs değil. Plastik veya çelik olsun en ideal şartlarda bile yaklaşık 1 saat sonra virüs sayısı yarı yarıya düşüyor. Yaklaşık 2-2.5 saat sonra ise bulaşabilecek virüs miktarı artık kalmıyor. Yani dışarıdan aldığımız şeyleri eve geldiğimizde kapının arkasında 2-2.5 saat bekletirsek sorun yaşamıyoruz" diyerek duruma açıklık getirdi.





"60 DERECENİN ÜSTÜNDE PİŞİRİLEN YEMEKLERDE VİRÜS BULUNMA RİSKİ SIFIR"

Koronavirüsün güneşin altında ne kadar süre dayanabildiğini ve pişirilen yemeklerde virüsün bulunma riskinin kaç derecede yemek pişirirse olmayacağını Prof. Dr. Kara şöyle belirtti: "Virüs güneşin altında en fazla yaklaşık yarım saat dayanabiliyor. Bu nedenle güneşin altında daha çok vakit geçirmelisiniz. Virüsün yemek ve içecekle geçtiğine dair şimdiye kadar bir kayıt yok. 60 derecenin üstünde pişirilen yemeklerde virüs bulunma riski sıfır!"

"MUSLUK SUYUNUN SICAKLIĞIYLA YIKAYINIZ"

Prof. Dr. Ateş Kara, ellerin nasıl bir suyla yıkanması gerektiğini de belirtti. "Ellerimizi sıcak su ile değil, musluk suyunun sıcaklığı ile yıkamalıyız" diyen Prof. Dr. Kara, "Sıcak su, ellerimizin üzerinde yer alan por olarak adlandırdığımız boşlukların açılmasına ve o küçük alanlara mikroorganizmaların girerek, su ve sabunun etkisinden kurtulmasına neden olabilir" ifadelerini kullandı.

"EVCİL HAYVANLAR DA KORONAVİRÜSÜ BULAŞTIRMA RİSKİ YOK"

Evcil hayvanlarla ilgili açıklamada bulunan Prof. Dr. Ateş Kara, "Bizlerle birlikte yaşayan evcil hayvanlarımızın bizlere koronavirüsü bulaştıröa riski görülmemeiştir. Bugüne kadar sadece sahibinden virüsü alan bir köpekte virüs bulunmuş ancak ondan da virüsün atılımı veya bir insana bulaştırabilecek düzeyde olmadığı bulunmuştur." Diyerek evcil hayvanlarda koronavirüsü bulaştırma riski olmadığının altını çizdi.



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