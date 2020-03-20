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Son dakika: 'den sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Son dakika haberi! 'nın isteği üzerine sağlık çalışanlarını alkışlamaya devam ediyor. Tüm Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek bugün de sürdü.

  • Güncel
  • 20.03.2020 21:01
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  • Son Güncelleme: 20.03.2020 21:26
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Türkiye'den sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Tüm 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek bugün de sürdü.

Sosyal medyadan yapılan duyurular ve 'nın çağrısı üzerine farklı şehirlerde saat 21.00 olduğunda evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar alkış tutarak çalışanlara destek verdi.

Bakan Koca, "SAAT 21.00 ALKIŞINDA BULUŞALIM Sağlık çalışanlarımızın mesaisi gece gündüz devam ediyor. Saat 21.00'da, haydi bir alkış daha! Minnettarlığımızın sesini bu akşam ve yarın bir kez daha duyuralım." paylaşımında bulunmuştu.

Vatandaşlardan kimileri ellerindeki tencerelere vururken kimileri de evlerinin lambalarını yakıp söndürdü.

Öte yandan, yoldan geçen kimi araçlar da korna çalarak sağlık çalışanlarına desteklerini gösterdi.

İlki dün yapılan etkinlik, yarın da gerçekleştirilecek.

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