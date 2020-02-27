Bu gece Regaip Kandili müslümanlar tarafından coşku ile eda edilecek. Bu bağlamda bu gece iyi değerlendirilmeli. Regaip Kandili ihsanı bol bir gece olduğu için dualar ve namazlarla geçirilmeli. Peki Regaib kandilinde okunacak dualar hangileri , regaip kandili namazı kaç rekat ve ne zaman nasıl niyet edilerek kılınır? Regaip Kandili ibadetleri hakkında bilmeniz gereken tüm bilgileri derledik. Regaip Kandili gecesinde tespih ve hacet namazı kılabileceğiniz gibi kaza namazı da kılabilirsiniz. Regaip Kandili Hacet namazını Kadir Suresi ile olduğu gibi Ayetel Kürsi ile de kılabilirsiniz. Regaip namazı akşamla yatsı arasında kılınır. Yani saat 20.00 ile 21.15 arasında regaip kandili namazını kılabilirsiniz.

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