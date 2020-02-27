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namazına nasıl niyet edilir, kaç rekattır? İşte kandil namazı kılınışı

gecesinde okunacak dualar hangileri, i namazı kaç rekat, ne zaman ve nasıl niyet edilerek kılınır.? Rahmeti ve affı bol Regaib gecesine özel kandil duası ve kandil namazını hazırladık. inde kılınan Hacet Namazı, iki, dört ya da on iki rekat şeklinde kılınabilir. Kandil namazına ise şöyle niyet edilir; î, niyet eyledim rızâ-i şerîfin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habîbin, başimızın tâcı Resûl-i Zîşân Efendimiz Sallallahu Aleyhi Wesellem'in hürmetine ve bu geceki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Allâhü Ekber"

  • Yaşam
  • 27.02.2020 20:52
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  • Son Güncelleme: 27.02.2020 20:52
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Regaib Kandili namazı saat kaçta nasıl kılınır?

Bu gece Regaip Kandili müslümanlar tarafından coşku ile eda edilecek. Bu bağlamda bu gece iyi değerlendirilmeli. Regaip Kandili ihsanı bol bir gece olduğu için dualar ve namazlarla geçirilmeli. Peki Regaib kandilinde okunacak dualar hangileri , regaip kandili namazı kaç rekat ve ne zaman nasıl niyet edilerek kılınır? Regaip Kandili ibadetleri hakkında bilmeniz gereken tüm bilgileri derledik. Regaip Kandili gecesinde tespih ve hacet namazı kılabileceğiniz gibi kaza namazı da kılabilirsiniz. Regaip Kandili Hacet namazını Kadir Suresi ile olduğu gibi Ayetel Kürsi ile de kılabilirsiniz. Regaip namazı akşamla yatsı arasında kılınır. Yani saat 20.00 ile 21.15 arasında regaip kandili namazını kılabilirsiniz.

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