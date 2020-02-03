Ordu'da 5 Aralık 2019 tarihinde balerin Ceren Özdemir evine giderken cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından öldürülmüştü. Adana'da Çukurova Belediyesi Özdemir anısına Bülent Ecevit Sanat Parkına yaptırdığı sanat atölyesine Ceren Özdemir'in ismini verdi. Ceren Özdemir Atölyesi'nin açılışına babası Yılmaz Özdemir de çağırıldı. Açılış öncesinde Çukurova Öğretmenler Korusu şarkı söyledi. Korunun Ceren isminde bir şarkıyı seslendirmesi baba Özdemir ve alandaki herkesi duygulandırırken, şarkıyı söyleyen bir solist de ağladı. Daha sonra bale gösterisi yapıldı. Gösteri sonunda balerinler Ceren Özdemir'in fotoğrafı önüne karanfil bıraktı. Gösterilerin ardından baba Özdemir sahneye gelerek bir konuşma yaptı. Özdemir, sanat atölyesi için emeği geçen herkese teşekkür edip kızının günlüğünden aldığı notları dile getirdi. Özdemir'in kızının günlüğünde, "Cerenin hedefleri vardı, kendi kalemiyle aldığı notlarda. Piyanoyu öğrenmek, İngilizcesini geliştirmek, yüksek lisans yapmak, tek başına yaşamayı öğrenmek gibi planları vardı" dedi.





Özdemir'in kızının mezar taşına yazdırdığı ve kendi notu olan, "Okumak istiyorum. Sınırların ötesine geçmeyi öğreniyorum ve artık isteklerimi bastıranların yanında duramam. Bazen büyümek için insanların geride bırakmak zorunda olduğumu öğrendim. Bu öz sevginin ötesinde nihayet kim oldum meselesidir" sözünü hatırlatıp, "Kızımın sınırlarını zorladılar" demesi herkesi duygulandırdı.

"İDAMI DÜŞÜNMEYE BAŞLADIM"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ise yaptığı konuşmada, "Bu acıyı tarif etmek mümkün değil. Ben burada belediye başkanı olarak değil 3 kız çocuğu babası olarak konuşuyorum. Allah kimseye Ceren kızımızın ailesinin yaşadıklarını yaşatmasın. Bugün bu acıyı hepimiz yüreğimizde hissediyoruz. Ceren ne ilkti, maalesef son olacak. Gün geçmiyor ki gözümüzü bir kadın cinayeti haberiyle açmayalım. Kadına yönelik şiddete ve cinayetlerine artık 'dur' demek lazım. Bu konuda ne yapılması gerekiyorsa onu yapmamız lazım. Sanatla uğraşan toplumlarda kadına şiddet pek görülen bir şey değil. Bir toplumun gelişmişlik düzeyi de bununla ilgili. Sanatla uğraşan toplumlar şiddetten uzak duruyorlar. İçinde bulunduğumuz parkın da amacı bu. Burada resim sanatıyla uğraşanlar resim atölyesinde, müzikle uğraşan kursiyerlerimiz Ceren Özdemir Müzik Atölyesinde çalışmalarını sürdürecekler" diye konuştu.





Çetin, Özdemir'i öldüren caninin alabileceği en ağır cezayı aldığını anımsatarak, "25 yıllık bir ceza avukatı olarak, ne kadar idam cezalarına karşı çıkmış bir hukuk adamı olsam da bu cinayetlerden sonra oturup düşünmeye başladım. Acaba bazı suçlarda idam cezasının olması gerekir mi diye düşünmeden edemiyorum" dedi.



Konuşmaların ardından aralarında CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile birlikte davetliler atölyenin ve Ceren Özdemir heykelinin açılışını yaptı. Baba Özdemir kızının heykeline bir süre bakıp sonra çiçek bıraktı.





